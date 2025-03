Hai mai visto un cane “Goblin dell’Himalaya” o un “lupo mannaro da tazza del tè”? Ecco le “razze” che fanno aumentare le adozioni

Una donna che fa volontariato in un rifugio nel Tennessee ha trovato un modo particolarmente simpatico per far emergere i cani ospiti attraverso i social network e così sensibilizzare le persone e aumentare il numero delle adozioni.

Migliaia di visualizzazioni e soprattutto un deciso aumento delle adozioni, grazie all'intuizione di una donna che dedica gran parte della sua vita a cercare famiglie per i cani abbandonati e che attraverso l'espediente di inventarsi nomi curiosi da attribuire ai suoi amici a quattro zampe, come se fossero esemplari di rare razze, ha catturato l'attenzione delle persone.

Avete mai visto, del resto un cane "Folletto di pelliccia dell'Himalaya" o "Goblin dell'Himalaya" o un "Lupo mannaro da tazza del tè"? L'ultimo soprattutto, poi, è un nome nato prendendo in giro tutti coloro che amano i cosiddetti "teacup dogs", ovvero animali selezionati per essere talmente piccoli da stare in un tazza a causa delle pressanti richieste di chi cerca un animale di questa tipologia puramente per moda.

Arriva da Nashville, in Tenessee, la storia di Adrian Budnick che durante la pandemia da Covid-19 ha capito che era arrivato il momento di cambiare lo stile di comunicazione per riuscire a far adottare più animali dal rifugio "Metro Animal Care and Controlin" in cui vedeva continuare ad arrivarne altri. I suoi dieci anni come volontaria le hanno consentito di acquisire sempre più esperienza e proprio nel periodo del lockdown aveva iniziato a girare video degli ospiti del canile che già proponeva in maniera divertente per catturare l'attenzione degli utenti su TikTok, vestendo i panni di Anita Walker, una venditrice di animali domestici "certificati usati" che parla velocemente e indossa stivali da cowboy.

Ma è da poco che ha raggiunto lo scopo, mettendo online una vera e propria serie che si chiama "What's this then?" ("Chi è questo, dunque?"): brevi video in cui prima presenta un tipo di richiesta a cui sarebbe impossibile rispondere, come: "Vorrei un cane che si immerge nel bagliore del sole e si nutre di tutte le vitamine" e poi risponde con un: "Sì, ce l'abbiamo: ecco il Golden Solar", mostrando un simpaticissimo cane che nulla ha a che vedere con un Retrivier ma è un Terrier di tipo Bull.

Ciò accade perché anche in Usa Pitbull, Amstaff e cani di questa tipologia sono tra i più abbandonati e mostrarli così come sono, ovvero cani dal cuore tenero e sempre pronti ad affiliarsi all'umano di riferimento se trattati con amore e rispetto, ha aumentato la sensibilità delle persone nei loro confronti grazie anche ai nomi buffi che Adrian gli ha dato per attirare maggiormente l'attenzione degli spettatori sui social.

Le adozioni sono aumentate di poco più del 25% tra il 2021 e il 2024 da quando la volontaria ha iniziato a fare questi video. "Riceviamo chiamate da ogni dove. E non solo dal Tennessee – ha detto all'AP Ashley Harrington, direttrice del rifugio – Abbiamo avuto un adottante dal Canada. Ne abbiamo avuti da tutti gli Stati".

Quando chiamano, alcune persone chiedono di una razza di cane specifica ma, in realtà, inventata in uno dei video. "È stato fantastico ed è stato divertente per il nostro staff". Proprio per fermare però l'ignoranza dilagante in merito al mondo dei cani, alle diverse tipologie che esistono e alla piaga dell'abbandono che attanaglia gli Stati Uniti ancora come tanti altri paesi al mondo, Adrian Budnick continua anche a dare un messaggio molto chiaro perché si fermino le cuccciolate casalinghe soprattutto e gli allevatori senza scrupoli: "Sterilizzazione e castrazione, sterilizzazione e castrazione, sterilizzazione e castrazione".