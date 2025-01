Donatella Versace al Battersea Dogs and Cats Home di Londra: «Fate come me, andate in canile»

La stilista si è recata nel rifugio più noto d'Inghilterra, il Battersea dogs and cats home, in cui si fa un costante lavoro di recupero di cani e gatti abbandonati al fine di promuovere le adozioni responsabili.

«È stato così toccante incontrare delle creature davvero meravigliose al Battersea Dogs and Cats Home. Il team mi ha mostrato come si prendono cura dei cani e dei gatti salvati. Sto supportando la causa con grande orgoglio. Unitevi a me e fate una donazione per aiutarci a mantenere questi fantastici animali al sicuro, sani e amati».

Queste le parole di Donatella Versace in accompagnamento al post sul suo account ufficiale di Instagram in cui ha pubblicato le immagini della sua visita al canile più famoso d'Inghilterra, senz'altro di Londra e che spesso è meta dei personaggi famosi per promuovere l'adozione di cani abbandonati.

La stilista italiana si è recata nella struttura che si trova a Londra lo scorso dicembre, mostrandosi mentre interagisce con alcuni cani ospiti e con il team che l'ha accolta. Il Battersea Dogs and Cats Home esiste dal 1860 e rappresenta una sorta di "istituzione" per i londinesi e molte altre persone che da tutto il Regno Unito si rivolgono a questa struttura per adottare cani e gatti. Il costante supporto proprio da parte di vip e la fama costruita nei lunghi anni di lavoro nel recupero degli animali ha portato ora i responsabili della struttura a decidere di essere chiusi al pubblico che può recarsi nella sede della Capitale solo previo appuntamento (ci sono altre due strutture, una a Old Windsor e un'altra a Brands Hatch nel Kent).

«I centri di Battersea sono chiusi al pubblico, fatta eccezione per gli appuntamenti prenotati o le visite guidate – è indicato sul sito ufficiale – Sappiamo che sono sempre state una meta popolare per i visitatori che vogliono incontrare i nostri meravigliosi cani e gatti. Tuttavia, un gran numero di visitatori in loco può essere stressante per gli animali, motivo per cui ora offriamo un numero limitato di tour prenotati presso il nostro centro di Londra».

A proposito di persone famose che si occupano di sostenere il canile, la madrina ufficiale è la regina Camilla. A fine novembre la coppia reale ha, ad esempio, accolto nella tenuta di Highgrove nel Gloucestershire Percy, Darcie, Elspeth, Harper, Missy e Shadow: cani del Battersea in cerca di una nuova casa in funzione di una campagna di sensibilizzazione all'adozione responsabile durante le Feste natalizie. La regina da poco ha dovuto dire addio alla sua cagna, Beth, che era stata adottata chiaramente proprio dal rifugio che lei rappresenta.

Alcuni cani del Battersea durante il servizio fotografico nella tenuta di Carlo e Camilla. Quest’ultima è la madrina ufficiale del canile londinese



A contribuire in particolare all'attuale notorietà della struttura era stato Paul O'Grady, popolare conduttore televisivo e icona lgbtq+ inglese, scomparso recentemente all'età 67 anni, lasciando la tv inglese in lutto e un grande vuoto nello staff del rifugio per animali. Per anni O'Grady ha in ogni occasione dato spazio agli ospiti del Battersea, iniziando nel 2012 attraverso una pluripremiata serie, nominata anche ai Bafta, intitolata: “Paul O'Grady: For the Love of Dogs”. La stampa inglese, alla sua morte, ha poi fatto sapere che il comico e conduttore radiofonico avrebbe lasciato 550 mila sterline al canile londinese.

La struttura, bisogna dirlo, ha sempre fatto un'ottima attività di informazione e comunicazione, tanto da lanciare sul suo canale su YouTube anche prodotti video di alta qualità, come il video che segue, intitolato semplicemente "The bond", ovvero "il legame":