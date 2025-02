Un nuovo arrivato nella famiglia reale: il cagnolino Moley è stato adottato da Camilla

C'è una nuova arrivata nella famiglia reale: è Moley, un mix Jack Russell adottato dalla Regina Camilla al Battersea Dogs & Cats Home, uno dei canili più famosi del Regno Unito e di cui la moglie di Re Carlo è anche la madrina ufficiale.

In un video pubblicato sull'account X del Daily Mail si vede proprio la Regina che svela questa novità, durante una visita alla Beaney House of Art & Knowledge di Canterbury in cui ha incontrato dei cani guida insieme ai loro conduttori. Camilla, amante degli animali e dei cani in particolare, si è fermata a parlare con alcuni visitatori attratta dalla presenza dei cani. E' stato il momento in cui la Regina ha condiviso con la donna con cui stava intrattenendosi la notizia dell'arrivo di Moley, svelando anche il suo nome, mentre accarezzava un Labrador: "Ho appena adottato un cucciolo, ha otto settimane. È una cagnolino che viveva in canile e si chiama Moley, sembra proprio una talpa".

Moley è un incrocio tra un Jack Russell e un'altra tipologia di cane di cui non si sa l'origine. Dal Battersea Dogs & Cats Home hanno commentato così l'adozione del cucciolo: "Siamo lieti di confermare che Battersea ha recentemente adottato una cucciola di 8 settimane incrociata con un Jack Russell Terrier, chiamata Moley, dalla nostra madrina, Sua Maestà la Regina. La Regina è da tempo una sostenitrice del lavoro di Battersea e in passato ha già adottato due cani salvati dalla nostra organizzazione benefica".

I due cani citati dal canile sono Bluebell, che è con la famiglia reale dal 2017, e Beth che invece è morta poco tempo fa: la sua dipartita fu anche annunciata via Instagram in un post sull'account ufficiale di Buckingham Palace.