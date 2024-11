Simon Cowell: «Lascerò 24 milioni di euro in beneficenza per i canili nel mio testamento»

Simon Cowell con Squiddly, Diddly, Freddie e Daisy



Il pensiero di non essere eterni e l'aver toccato la sensazione di morire dopo un brutto incidente a bordo della sua bicicletta ha portato Simon Cowell a decidere e rivelare che ha redatto il suo testamento in cui ha deciso di destinare 20 milioni di sterline – più o meno 24 milioni di euro – a vari canili e associazioni che si occupano di adozioni consapevoli.

Le parole di Cowell sono state riportate su diversi media inglesi e riguardano le sue riflessioni rispetto a un momento molto delicato della sua vita, ovvero il ricordo di un grave incidente che gli è accaduto nel gennaio del 2022. Il creatore di X Factor era a bordo di una bici elettrica nel centro di Londra quando era caduto e aveva alla fine riportato ferite non gravi, ovvero un taglio sul capo e un braccio rotto.

Ma è stato in quella occasione, come ha raccontato, che ha realizzato di non aver mai fatto testamento e di aver voluto inserire tra le sue volontà la decisione di garantire alle associazioni animaliste che supporta da sempre una continuità anche post mortem per continuare a sostenerle.

La star di Britain's Got Talent, che ha 62 anni, è sempre stato un amante dei cani e insieme alla fidanzata Lauren Silverman vive con cinque compagni a quattrozampe: tre Yorkshire Terrier (Squiddly, Diddly e Freddie), un meticcio adottato da un rifugio di nome Daisy e Pebbles, un Pastore Tedesco.

«Ho sempre amato i cani ma non avevo idea di quanta felicità avrebbero portato nella mia vita – ha sottolineato in una intervista a Glamour – Persino il pensiero di un cane maltrattato mi fa star male… Nessun cane dovrebbe essere trattato così. Dopotutto, sono i migliori amici dell'uomo e della donna».

Tra i rifugi che sono già inclusi come destinatari di parte del suo lascito ereditario, ci saranno il Dogs Trust, il K9 di Barbados e il Battersea Dogs Home di Londra, quest'ultimo lo stesso in cui la regina Camilla ha adottato nel 2011 la sua Terrier Beth da poco scomparsa.

Per capire quanto Cowell sia legato ai cani, basta del resto andare sul suo sito ufficiale in cui si trova una pagina dedicata esclusivamente a Squiddly e Diddly e lì poter leggere tutta la loro storia corredata da diverse immagini.