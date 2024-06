Elettra Lamborghini stufa dei commenti sul fisico: “Mi girano i cogl**, non ho addominali di plastica”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Elettra Lamborghini criticata sui social per il suo aspetto fisico. La cantante, 30 anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti in costume ed è stata accusata di aver fatto uso di chirurgia estetica, in particolare sull‘addome. Stanca e arrabbiata, ha deciso di sfogarsi: "Non esistono gli addominali di plastica. Cosa vi devo dire? Mi alleno, è la mia pancia".

Lo sfogo di Elettra Lamborghini

"Oggi mi girano i cog**oni", ha esordito Elettra Lamborghini tra le sue storie Instagram di oggi, 28 giugno. La cantante è stanca di ricevere commenti sul suo corpo, in particolare sugli addominali: diversi utenti sostengono che siano protesi e non naturali. "Non esistono gli addominali di plastica, cosa vi devo dire? Chi mi segue lo sa, faccio trattamenti da anni, mi alleno, è la mia pancia", ha risposto la cantante piuttosto infastidita, mentre si toccava la pancia a dimostrazione di quanto stava affermando.

"Mi fanno ridere i prima e dopo, sono un fiume in piena"

Lo sfogo di Elettra Lamborghini è poi continuato rivolgendosi a tutti coloro che commentano senza sapere niente dell'argomento: "Volete fare i professori, come quelli che dicono ‘si è fatta il botox alle labbra', ma siete così cog**oni da non sapere che non si può fare alla labbra. Sono un fiume in piena". La cantante si è poi detta favorevole ai ritocchi estetici se possono aiutare le persone che non riescono ad accettare una caratteristica del loro corpo: "C'è chi nasce, ad esempio, con un naso grande. Qualcuno lo accetta e qualcuno ci soffre. Quale è il problema se uno nel 2024 se lo sistema? (non è il mio caso)".

Lamborghini ha poi fatto una riflessione più ampia dicendo di essere infastidita da chi mette a confronto le foto del ‘prima' e del ‘dopo' di un corpo, magari con più di 10 anni tra una foto e l'altra: "Se uno lavora nel mondo dello spettacolo cerca di rimanere giovane. A 18 anni pesavo 47 chili, ero un insetto stecco. A 20 anni ero 10kg in più e ho fatto su e giù per anni. Ogni tanto non è botox, è semplicemente che uno mangia come un porco. Lasciateci magnà".