Elenoire Casalegno ritrova l’amore, paparazzata mentre abbraccia il nuovo compagno Alessandro Elenoire Casalegno esce allo scoperto con il nuovo compagno. L’uomo si chiama Alessandro ed è nipote della star del calcio Mario Corso, oltre che organizzatore di eventi per il Milan. I due si frequenterebbero da questa estate, stando a quanto fa sapere il settimanale Chi, che li ha paparazzati insieme per le strade di Milano.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Elenoire Casalegno ha ritrovato l'amore. La conduttrice è uscita allo scoperto con il nuovo compagno Alessandro, che arriva ad anni di distanza dalla separazione dall'ex marito Dj Ringo, padre della figlia Swami. A paparazzare la coppia il settimanale Chi, che è stato in grado di svelare anche alcuni dettagli.

Elenoire Casalegno esce allo scoperto con il nuovo compagno

Stando al settimanale di Alfonso Signorini, la conduttrice avrebbe finalmente ritrovato l'amore dopo la separazione dall'ex marito alla fine degli anni Novanta. La frequentazione sarebbe iniziata la scorsa estate, ma entrambi avrebbero deciso di portarla allo scoperto solo ora, a qualche mese di distanza. Nelle immagini si vede Elenoire Casalengo mentre cammina sorridente al fianco di Alessandro, questo il nome dell'uomo, per le vie di Milano. I due si tengono a braccetto e mostrano una certa complicità. Il primo incontro pare sia avvenuto proprio questa estate, durante un evento al quale Elenoire ha partecipato come conduttrice. Da quel momento Alessandro ha iniziato a corteggiarla, senza mai arrendersi, fino a rubarle il cuore.

Foto dal settimanale Chi

Chi è Alessandro, il nuovo fidanzato di Elenoire Casalegno

Stando a quando si legge tra le pagine del magazine, l'uomo che ha fatto battere il cuore di Elenoire Casalegno si chiama Alessandro. É un organizzatore di eventi per il Milan Club e anche nipote del leggendario Mario Corso, calciatore dell'Inter e della nazionale negli anni Sessanta. Dopo un primo incontro a un evento e una frequentazione in segreto iniziata questa estate, i due hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole, portando così il loro rapporto a un gradino più in alto. "Sono felice", dice la conduttrice che da tempo aspettava di trovare la serenità.