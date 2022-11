Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro: “Il suo dolore è diventato il mio, l’ho fatto per amore” Elenoire Ferruzzi ha dedicato un post a Daniele Dal Moro. Nelle ultime ore è tornata a parlare dell’amore che prova per lui: “Presi il suo dolore, il suo tormento e la sua sofferenza e li ho fatti miei miei, spinta da un forte amore”.

A cura di Gaia Martino

Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare di Daniele Dal Moro. Nella casa del Grande Fratello Vip non nascose il suo interesse per il concorrente seppur non fosse corrisposto e una volta fuori dal reality dedicò a lui il suo primo post su Instagram. Nelle ultime ore ha ribadito il suo amore per lui: "L'amore non è mai riduttivo, l'amore ha mille sfaccettature, mille forme, si evolve a miliardi di cambiamenti".

Le parole di Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro

Elenoire Ferruzzi ha dedicato un post su Instagram a Daniele Dal Moro, nelle ultime ore ha raccontato che quando il Vip si confidò con lei per la prima volta, in lacrime, scoprì a fondo la sua profondità d'animo. Poi ha ribadito il suo amore per lui.

La prima lacrima che gli scese con me mi fece aprire un mondo, il suo modo non palesato ovattato e asfittico. In quel momento decisi di prendermi il suo dolore, il suo tormento e la sua sofferenza e di farli miei, spinta da un grande senso di abnegazione e di amore per lui.

L'ex concorrente ha continuato, sostenendo che con Daniele Dal Moro non bisognerebbe utilizzare il termine "innamoramento", perché lo spaventerebbe. "L'amore non è mai riduttivo, l'amore ha mille sfaccettature, mille forme, si evolve a miliardi di cambiamenti. Usare il termine innamoramento con lui, con Daniele, è castrante ed inutile. Lui non palesa mai, rimane nel limbo, nell'incertezza incorniciata dal dolore sanguinolento che accomuna le anime e le unisce per sempre".

Le parole sul rapporto tra Daniele e Wilma Goich

Anche al GF Vip Party Elenoire Ferruzzi ha parlato del suo rapporto con Daniele Dal Moro, la persona "che mi manca più in assoluto". Sul percorso del Vip nella Casa ha rivelato: "Chi si avvicina a Daniele deve rendersi conto che si prende anche tutto il suo dolore e la sua sofferenza, lo si può fare solo se si è spinti da un amore grande verso di lui". Visto il rapporto tra l'ex tronista e Wilma Goich, l'ex concorrente ha poi aggiunto: "All’interno della Casa credo nessuno sia in grado di farlo. Non sono gelosa".