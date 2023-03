Edoardo Donnamaria e la visita di controllo dopo il GF, il padre: “Ha dato tutto, ma sta bene” Edoardo Donnamaria si è sottoposto ad una visita di controllo dopo il periodo di reclusione al GFVip. I fan, però, sono sembrati preoccupati nel vedere il gieffino con accanto una flebo, ma suo padre Vincenzo non ha esitato a rassicurarli.

A cura di Ilaria Costabile

Edoardo Donnamaria è stato uno dei concorrenti più attivi della settima edizione del Grande Fratello Vip, dove la sua storia con Antonella Fiordelisi ha tenuto banco per i sei mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia. Il trentenne romano, squalificato nella puntata di giovedì 9 marzo, è apparso visibilmente provato e stanco, per cui si è sottoposto ad una visita di controllo, come documentato dal padre Vincenzo, che ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che, però, ha fatto allarmare non poco i fan.

Vincenzo Donnamaria rassicura i fan

L'ex gieffino appare steso su un lettino a torso nudo, con accanto una flebo, e come didascalia della foto una frase che ha scaturito qualche dubbio: "Il nostro Edo ha dato tutto fino al 90°, ma sta bene !!! Grazie a tutte per il supporto". Come spiegato anche da Vincenzo Donnamaria si è trattato di una semplice visita di controllo. A chi, preoccupato, ha commentato il post chiedendo cosa fosse accaduto, il padre di Edoardo ha risposto dicendo: "Niente. Solo visita di controllo e flebo ricostituente. Ha perso 4 kg alla faccia degli imbecilli da tastiera". Una risposta che non lascia spazio ad interpretazioni, con la quale si sottolinea il fatto che il trentenne sia in salute, ma che comunque lo stress accumulato in casa ha avuto delle conseguenze anche sul suo fisico.

Il percorso di Edoardo al GFVip

Al momento Edoardo è in piena fase di ripresa, dopo sei mesi trascorsi nella casa, non è semplice riabituarsi ad uno stile di vita più attivo e decisamente più frenetico rispetto a quello che hanno vissuto in questi mesi intensi di reality. La storia con Antonella Fiordelisi, poi, ha portato non pochi momenti di sconforto al gieffino, che aveva manifestato il suo malessere, come ha dichiarato anche Alfonso Signorini poco prima di comunicargli la sua squalifica.