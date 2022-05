Ed Sheeran è diventato papà per la seconda volta Ed Sheeran è diventato papà per la seconda volta. Il cantante ha pubblicato una foto che ritrae due calzini annunciando che la moglie, Cherry Seaborn, ha dato alla luce un’altra bambina.

A cura di Ilaria Costabile

Ed Sheeran è diventato papà per la seconda volta. Nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2022 è nata la secondogenita del cantante che, però, non aveva annunciato che ben presto la sua famiglia si sarebbe allargata, facendo così una sorpresa a tutti i suoi fan che, ovviamente, hanno accolto con estrema gioia la notizia.

L'arrivo della seconda figlia

Un post pubblicato su Instagram, ovvero la foto di due calzini appoggiati sulla copertina di una culletta, così il cantante britannico ha voluto annunciare l'arrivo di una seconda bambina nella sua famiglia, come scrive lui stesso accanto allo scatto: "Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un'altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati una famiglia di 4 persone". Un messaggio semplice e diretto con il quale l'artista ha voluto rendere partecipi delle grandi novità della sua vita i fan che lo seguono con tanto trasporto, senza però rivelare dettagli troppo personali. Finora, infatti, gli scatti di famiglia sono stati più unici che rari, sintomo del fatto che nonostante l'immensa popolarità o, anzi, proprio per questo motivo, Sheeran ha voluto che alcuni momenti rimanessero custoditi nel suo personalissimo archivio dei ricordi.

La nascita di Lyra Antarctica

Non c'era stato alcun annuncio della gravidanza, e se per la prima gravidanza il The Sun era riuscito a spifferare la notizia, stavolta non c'è stato nulla da fare: Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn hanno voluto tenere tutto in gran segreto, al momento, anche il nome della piccola arrivata non è ancora noto. Anche per la precedente gravidanza, però, la coppia aveva scelto di non pubblicare foto della piccola Lyra Antarctica, nata a settembre 2020, ormai due anni fa. Anche in quell'occasione il cantante aveva utilizzato la stessa modalità, pubblicando esattamente lo scatto di due calzini al centro di una culletta.