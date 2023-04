“È vero che appena arrivata a Milano facevi la escort?”, la risposta di Alena Seredova Alena Seredova risponde alle domande die suoi follower, perfino a quelle più assurde. Come accaduto nel caso di un utente che le aveva chiesto se avesse avuto un passato da escort.

A cura di Stefania Rocco

Elegante, pacata, mai sopra le righe, Alena Seredova dimostra ancora una volta – lo aveva già fatto durante il periodo segnato dalla separazione da Gigi Buffon – di non avere alcun problema a rispondere alle domande altrui. Perfino a quelle più assurde. Come nel caso del quesito ricevuto attraverso l’apposito box disponibile su Instagram che l’ha vista selezionare, tra le tante ricevute, una domanda che diversi altri avrebbero scartato.

La risposta di Alena Seredova al follower

È il personaggio che sceglie di sottoporsi al box delle domande offerto da Instagram a selezionare i quesiti da rendere pubblici e ai quali rispondere. Senza applicare alcun tipo di censura, Alena ha accettato di chiarire ogni dubbio a un follower che le aveva posto il seguente quesito: “È vero che appena arrivata a Milano facevi la escort?”. Senza scomporsi, Seredova ha risposto: “Qui siamo proprio lontani dalla realtà. Posso proprio a testa alta dire che ho sempre fatto l’amore gratis e con chi volevo io”.

L’altra domanda ad Alena Seredova: “Non sembri felice, come mai?”

Alena, dimostrando ancora una volta di non avere alcuno scheletro sepolto nell’armadio, ha risposto a un altro utente che sosteneva non fosse felice. “Non sembra che tu sia felice, eppure hai un bellissimo compagno e una splendida bambina: come mai?”, recitava la domanda cui Alena ha risposto così: “Ho letto questa domanda e sono andata un po’ a vedere se già in passato mi hai scritto qualcosa di simile e..sì. Diciamo che non azzecchi proprio la verità. Però, tanto, penso che qualsiasi cosa io dica, tu avrai la tua idea, perciò non cambierà nulla”. In realtà, Alena ha più volte ammesso pubblicamente rabbia o dolore quando ce n’è stata necessità. Da tempo, invece, la modella vive un momento felice. Madre di Louis Thomas e David Lee, figli nati dal legame finito con Buffon, il 19 maggio 2020 ha dato alla luce la piccola Vivienne, la figlia nata dal rapporto con il compagno Alessandro Nasi. Proprio a giugno, Alena sposerà il fidanzato. La cerimonia dovrebbe essere celebrata a Noto, località scelta anche dai Ferragnez per le loro nozze. Nasi e Seredova stanno insieme da 8 anni.