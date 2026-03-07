È stato Ernesto Iaccarino a lasciare Elisa Isoardi? Cos’è accaduto tra i due prima del post su Instagram

Dopo essere stato criticato per avere annunciato sui social la separazione da Elisa Isoardi, lo chef Ernesto Iaccarino chiarisce il contesto in cui è maturata la decisione di interrompere la relazione e spiega perché ha scelto di renderla pubblica.

Dopo avere annunciato la separazione da Elisa Isoardi con un post pubblicato su Instagram, Ernesto Iaccarino è stato criticato per la scelta di rendere pubblica la notizia della fine della loro relazione. Lo chef, da poco più di un anno legato alla celebre conduttrice Rai, aveva deciso di comunicare con un post la decisione di tornare single, lasciando intendere quindi che fosse stata sua la scelta di interrompere quel rapporto. Una percezione rafforzata dal fatto che Elisa non abbia ricondiviso né in alcun modo interagito con quel post relativo alla separazione. Criticato per la decisione di vivere in maniera così pubblica una vicenda legata al suo privato, Iaccarino ha quindi deciso di spiegare quali sono state le motivazioni che lo hanno indotto a raccontare questa vicenda pubblicamente.

Ernesto Iaccarino: “Con Elisa Isoardi abbiamo provato a mantenere privata la nostra storia, ma non ci siamo riusciti”

Iaccarino, rispondendo alle contestazioni ricevute su Instagram da parte di quegli utenti che lo avevano attaccato per non essersi uniformato al desiderio di riservatezza da sempre espresso dalla conduttrice Rai, ha spiegato le ragioni che lo avevano spinto a raccontare in pubblico la fine della loro storia d’amore.

“Elisa e io abbiamo sempre provato a mantenere privata la nostra storia, ma non ci siamo riusciti”, ha spiegato lo chef, attribuendo la responsabilità di questa esposizione mediatica ai paparazzi e alla cronaca rosa che, loro malgrado, li avevano spinti a uscire allo scoperto. Ha poi chiarito – rafforzando ancora una volta l’ipotesi che la scelta di concludere quel legame fosse partita proprio da lui – di avere prima comunicato le sue intenzioni a Elisa in privato, per poi decidere di affrontare la questione anche pubblicamente: “Le ho parlato prima di persona ma, essendo una storia pubblica, uno dei due doveva mettere un punto”.

Iaccarino ha inoltre spiegato di non avere adottato lo stesso atteggiamento all’epoca della fine del suo matrimonio con Mariangela Matera Sanseverino perché quella storia, a differenza di quella vissuta con Elisa, non sarebbe mai stata di dominio pubblico. Una curiosità: fu proprio l’ex moglie dello chef a confermare tempo fa il legame tra Iaccarino e la conduttrice, dichiarandosi profondamente diversa da Isoardi e notevolmente più riservata (sebbene Isoardi sia riservatissima sul suo privato. L’unica contestatissima eccezione fu la foto scattata a letto con Matteo Salvini e poi postata sui social).

Ernesto Iaccarino motiva la scelta di comunicare la separazione da Elisa Isoardi a mezzo social

La fine del matrimonio tra Ernesto Iaccarino e Mariangela Matera Sanseverino

Mariangela Matera Sanseverino è stata la moglie di Ernesto Iaccarino fino a qualche anno prima che cominciasse la relazione tra lo chef ed Elisa Isoardi. Non ci sarebbe la conduttrice, infatti, all’origine della separazione tra i due. Oggi 35enne, sposò Iaccarino nel 2016 durante una cerimonia a Sorrento. I due si erano conosciuti sul lavoro: anche la donna faceva infatti parte dello staff del pluristellato ristorante Don Alfonso, nel quale il popolare cuoco lavora. Tra i due esistono 21 anni di differenza: le nozze furono celebrate quando Mariangela, all’epoca giovane promessa della pasticceria, aveva appena 25 anni, contro i 46 di Ernesto. In occasione della loro separazione, tuttavia, i due decisero di non fare alcuna dichiarazione pubblica.

La fine dell’amore tra Ernesto Iaccarino ed Elisa Isoardi

È andata diversamente con Isoardi e a dimostrarlo è stato il post pubblicato da Iaccarino pochi giorni fa. Nella caption di una foto postata su Instagram nella quale lo si vedeva posare accanto alla conduttrice, lo chef l’aveva pubblicamente ringraziata per i loro “14 mesi d’amore”, precisando però che il sentimento che li aveva tenuti uniti fino a quel momento fosse ormai da considerarsi esaurito.