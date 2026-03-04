Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si sono lasciati: “L’amore è finito, siamo persone migliori”

È giunta al capolinea, dopo poco più di un anno, la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino. Le parole dello chef stellato sui social: “In questo tratto di vita abbiamo condiviso tutto”.

È giunta al capolinea, dopo poco più di un anno, la storia d'amore tra Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino. La conduttrice e lo chef stellato del ristorante Don Alfonso 1890 hanno deciso di dirsi addio, mettendo fine a una relazione che era stata vissuta con riservatezza, lontano dal clamore del gossip che spesso accompagna la vita privata della conduttrice di Linea Verde.

L'annuncio sui social di Ernesto Iaccarino. A rendere pubblica la rottura è stato lo chef con un post affidato ai propri profili social, in cui ha voluto salutare l'ormai ex compagna con stima e gratitudine. Nessun rancore, ma la consapevolezza di un percorso che ha arricchito entrambi: "Elisa grazie per questi 14 mesi vissuti insieme! Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita, abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima". Un messaggio che rompe il silenzio su una coppia che aveva iniziato a frequentarsi nel 2024, unendo il mondo della televisione a quello dell'alta cucina campana.

La storia vissuta lontano dai riflettori. Nonostante la popolarità di entrambi, Isoardi e Iaccarino avevano scelto la strada della discrezione. Le apparizioni pubbliche erano state pochissime, preferendo i weekend nella penisola sorrentina o i momenti di relax in famiglia alle passerelle mondane. Per la conduttrice, quella con lo chef rappresentava una ripartenza sentimentale importante dopo le relazioni passate finite sotto l'occhio dei media, come quella con Matteo Salvini. Dalle parole di Iaccarino emerge però una rottura serena, figlia di un confronto che sembra aver portato i due a concludere il rapporto senza traumi, ma con la consapevolezza che il sentimento si fosse esaurito. Al momento, Elisa Isoardi non ha ancora commentato pubblicamente le parole dell'ormai ex compagno, mantenendo la riservatezza che ha caratterizzato tutti i quattordici mesi della loro unione.