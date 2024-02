È finita tra Cristian Gallella e Sofia Oranges: “La stima e il rispetto resteranno per sempre” Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne, annuncia la fine della storia d’amore con Sofia Oranges, giornalista sportiva della quale si era innamorato in seguito alla separazione da Tara Gabrieletto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È finita la storia d’amore tra Cristian Gallella e Sofia Oranges, la giornalista sportiva con la quale faceva coppia fissa da poco più di un anno. Ad annunciarlo è stato l’ex tronista di Uomini e Donne con un post pubblicato su Instagram,. Cristian aveva ritrovato il sorriso accanto a Sofia dopo la fine dolorosa del matrimonio con Tara Gabrieletto, la ex corteggiatrice conosciuta durante la partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5.

L’annuncio di Cristian Gallella

“Mi state scrivendo in molti della mia relazione”, ha esordito Gallella specificando il motivo del suo annuncio social, “Ci tengo a dirvi che a volte le cose finiscono come in questo caso per momenti sbagliati, ma la stima e il rispetto per Sofia rimarranno sempre sempre, perché è una persona che auguro di trovare a ogni uomo per le tante qualità professionali e soprattutto come persona”. Gallella lascia quindi intendere sia stato lui a decidere di chiudere la loro relazione:

Sofia è una donna seria come poche al giorno d’oggi, con tantissimi valori che la sua famiglia (famiglia splendida sotto tutti i punti di vista) le ha passato con grande amore. Il talento che ha è evidente a tutti nel suo lavoro ed è solo questione di tempo e tutti i suoi desideri si esaudiranno. Non potrò mai dimenticare ciò che ha fatto per me in ogni istante della nostra relazione, mi ha letteralmente salvato da tante situazioni insieme ai consigli della sua famiglia. Detto ciò, l’amore può finite ma la stima, il rispetto e tutto ciò che di bello è stato non deve mai essere intaccato da nulla. Concludo dicendo sempre uno più di te.

Il silenzio di Sofia Oranges

Per il momento la giornalista, volto di Tv Play, ha preferito non commentare la notizia della separazione. Del resto, i due avevano visto la loro storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori, seguendo un desiderio manifestato da Gallella già all’epoca della separazione dalla moglie Tara.