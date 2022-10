Drew Barrymore: “Da quando mi sono separata non ho più avuto rapporti intimi con un uomo” Drew Barrymore racconta di non avere rapporti intimi con un uomo da quando si è separata dal marito, ovvero nel 2016. L’attrice rivela di non cercare una relazione, dichiarando che in questi anni non è stata una sua priorità.

A cura di Ilaria Costabile

Drew Barrymore ha rivelato sul suo blog, lo scorso 16 ottobre, di non aver più avuto una relazione intima con un uomo da quando si è separata dal marito, nel 2016. L'attrice aveva affrontato l'argomento anche in precedenza, ma è entrata più nel dettaglio dichiarando di non cercare necessariamente un incontro fisico con qualcuno, rivelando che con il passare del tempo il suo rapporto con il sesso è diventato man mano più chiaro e definito.

Il racconto di Drew Barrymore

L'attrice era sposata con Will Kopleman, un consulente artistico, dal 2012 e con lui ha anche avuto due figli, ma da quando si sono separati a distanza di quattro anni dal matrimonio, lei non ha più avuto rapporti intimi con un uomo. Lo racconta nel pezzo dal titolo "Rebels who loves" che ha pubblicato sul suo blog e nel quale spiega: "Da quando sono diventata una mamma single, non sono stata più in grado di avere una relazione intima". La sua è stata una scelta consapevole, dettata dal fatto che non ha sentito l'esigenza di affrontare nuovamente delle dinamiche relazionali:

Sono in una fase completamente diversa della mia vita e forse nel prossimo futuro avrò una relazione… Per ora non è stata semplicemente una mia priorità. Insomma, non sono una persona che ha bisogno di sesso e deve andare alla ricerca di persone con cui farlo. Per molto tempo la relazione con un uomo non è stata in cima ai miei pensieri. Ci sono persone che uscite da un matrimonio o da un rapporto hanno la necessità di riprendere subito da dove hanno finito, di ricominciare un'altra relazione. Non c'è niente di male in questo! Assolutamente, nulla di male. Non giudico! E anzi, festeggio il loro viaggio! Perché per alcune persone funziona davvero. Per me non ha funzionato

La scelta di non avere una relazione

Barrymore, però, ha poi voluto precisare che il fatto di non avere rapporti intimi con un uomo da ormai sei anni, non deve dare adito a fraintendimenti, si tratta di un periodo della sua vita che ha portato ad una consapevolezza fondamentale: "Sono finalmente giunta all’illuminante conclusione che l'amore e il sesso non sono semplicemente la stessa cosa. Quindi, per la cronaca, non odio il sesso!". In un'intervista rilasciata alla rivista People nel 2021, la star ha dichiarato di non volersi sposare mai più, dopo tre matrimoni alle spalle: "Magari sarò follemente innamorata fra un anno. Magari quando le mie figlie andranno al college. Mi piacerebbe incontrare qualcuno. Ma non lo sto cercando. La mia vita è già piena d’amore".