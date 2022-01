“Dopo il Covid, ho cambiato vita”: la dieta di Gerry Scotti gli ha migliorato la salute Dopo essere stato contagiato dal Covid-19, il conduttore ha cambiato drasticamente vita: “Ho tolto la carne e ho seguito un regime vegetariano”.

È passato più o meno un anno da quando Gerry Scotti è stato ricoverato per Covid-19. Il conduttore se l'è vista brutta, passando giorni difficili in terapia intensiva, vivendo il dramma della vita in ospedale, perdendo il gusto e l'olfatto e nell'incertezza di non riuscire a farcela. È uscito dall'ospedale perdendo 11 chili ed è stato a quel punto che ha deciso di sfruttare quello che gli è successo, per cambiare drasticamente vita. Ecco il suo racconto, la sua nuova dieta dopo quello che gli è accaduto: "Ho tolto la carne, ho seguito un regime vegetariano per circa quaranta giorni".

La dieta di Gerry Scotti dopo il Covid

Gerry Scotti, 65 anni, ha deciso di cambiare drasticamente passo e così ha iniziato un nuovo regime alimentare. Dopo ha proseguito mantenendo uno stile di vita più sano e tenendo d'occhio sempre le quantità. Ecco il suo racconto al Corriere della Sera:

Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lockdown del 2020, quando con la mia compagna e mio figlio Edoardo non l’abbiamo toccata per 40 giorni, fino a Pasqua. Adesso limito le quantità: una volta a settimana pollo, pesce e uova e raramente quella rossa. Per me che soffro di pressione alta è meglio così.

Il sogno di essere produttore vinicolo

Gerry Scotti è un grande conduttore, ma culla anche il sogno di diventare un grande produttore vinicolo. Il suo sogno è quello di prendere una tenuta nell'Oltrepò pavese. Al vino si è avvicinato nel 2016, firmando una linea di bottiglie ma ora vuole provare ad acquistare un terreno: "È il richiamo delle origini contadine: ho passato le estati della mia giovinezza a Miradolo Terme con i nonni a vendemmiare. Se ho da sempre un rapporto positivo con il cibo lo devo a quei pasti in famiglia, con gli ingredienti buoni".