Disavventura in barca per Guendalina Tavassi e il fidanzato: “Mi sono sentita un pò Rose in Titanic” Piccola disavventura in barca per Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna, bloccati in mare. “Ci si è ingolfato il motore”, ha raccontato l’influencer tratta per prima in salvo. “Mi sono sentita un pò Rose in Titanic”, ha scherzato.

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo incidente in barca per Guendalina Tavassi. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è rimasta bloccata in mare durante una gita in barca insieme al fidanzato Federico Perna, i figli e una coppia di amici. É stata lei stessa poi a raccontare la disavventura sui social, spiegando che fortunatamente c'è poi stato un lieto fine.

La disavventura di Guendalina Tavassi

La domenica di Guendalina Tavassi e la sua famiglia è iniziata come una tranquilla giornata in barca, a largo di Ponza, ma si è trasformata ben presto in una disavventura. L'ex naufraga, sui social, ha raccontato di essere rimasta bloccata in mare perché si è ingolfato il motore: "Sono venuti a prenderci con un gommone, però hanno salvato solo donne e bambini, quindi Francesco è rimasto con il marito della nostra amica in mezzo al mare e molto probabilmente ci rimarrà".

L'influencer ha scherzato dopo essere stata tratta in salvo, mentre il compagno è rimasto ancora per un pò di tempo bloccato sulla barca. "Posso dire che mi sono sentita un pò Rose in Titanic? Avevo pure il ciondolo col cuore, ma col ca**o che l'ho buttato in mare", ha poi ironizzato in attesa del compagno. "Il mio Leo… che non fece una bella fine", ha aggiunto. Fortunatamente, la giornata si è conclusa nel migliore dei modi e la coppia si è riunita senza che ci fossero conseguenze.

Gunedalina Tavassi esclude un ritorno al GF

Proprio mentre era in vacanza, non molto tempo fa, Guendalina ha risposto alle curiosità dei fan ed escluso una sua futura partecipazione al Grande Fratello, vista soprattutto la nuova linea "anti trash" voluta da Pier Silvio Berlusconi. "Non farò il GF. Se prima c'era una piccola possibilità, ora ha fatto fuori tutte", ha raccontato l'ex gieffina a proposito del reality e del suo cambiamento di linea rispetto al passato.