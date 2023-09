Flirt tra Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, e il calciatore Radja Nainggolan: i rumors Ci sarebbe del tenero tra Gaia Nicolini, figlia dell’ex gieffina e concorrente dell’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi, e Radja Nainggolan. I due sono stati visti e ripresi insieme a Bruxelles, in Belgio, dove vive il calciatore. Il video postato sui social è diventato virale in poche ore: ecco tutti i dettagli.

A cura di Sara Leombruno

Gaia Nicolini, la primogenita dell'ex gieffina Guendalina Tavassi, potrebbe avere un flirt con un noto calciatore: si tratta di Radja Nainggolan, che ha vissuto per anni in Italia avendo giocato alla Roma, all'Inter e al Cagliari. I due sono finiti al centro dei rumors a causa di alcune stories pubblicate dalla 19enne, poi cancellate subito dopo: nei video la giovane mostra nel dettaglio ai followers (più di 130mila su Instagram) un enorme appartamento, che agli occhi dei più attenti osservatori è risultato essere quello dell'atleta belga. Pareti bianche, pavimenti in legno, enormi tv a schermo piatto e il tag a Bruxelles, in Belgio: nell'home tour della Nicolini il calciatore non compare, ma nelle stories successive in giro tra i locali lo riprende più volte. A riportare l'indiscrezione, con tanto di video, è la pagina Instagram sdltv.gossip:

Sabato scorso la ragazza ha preso un volo direzione Anversa e dopo poche ore come potete vedere nel video di una stories postata ma subito rimossa , era in casa di Naingollan. Sono quattro i giorni che i due hanno trascorso insieme tra casino, drink, e si presume in casa di lui. Le nostre fonti parlano di una liason nata proprio su Instagram. […]

Ps: da attenti osservatori lo scorso diciannove giugno sappiamo che il calciatore era alla festa di compleanno della ragazza. Come mai? Flirt già in corso …

Il matrimonio con Claudia Laida

A complicare la situazione, c'è il fatto che fino a qualche settimana fa il calciatore risultava ancora legato alla moglie Claudia Laida, con la quale ha avuto due figlie: Aysha, nata nel 2012, e Mailey, nata nel 2016. I due si sono conosciuti in Sardegna, in un negozio dove Claudia lavorava come commessa. Nel 2011 si sono sposati e da allora la donna l'ha seguito ovunque: prima a Roma, poi a Milano e successivamente anche fuori dall'Italia. La sua storia aveva avuto una particolare risonanza sul web quando nel 2019 aveva raccontato di avere un cancro al seno, che per fortuna oggi è per lei un capitolo chiuso. Il loro rapporto è sempre stato piuttosto altalenante, i due si sono lasciati varie volte per poi tornare insieme per amore delle due bambine.

Chi è Gaia Nicolini

Miss Cinema Roma lo scorso anno, concorrente di Miss Italia e 19 anni compiuti da pochi mesi, Gaia Nicolini è nata dalla relazione dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Guendalina Tavassi e Remo Nicolini. La storia d’amore tra i due terminò poco prima della partecipazione della donna al Grande Fratello. Diventata popolare sui social grazie alla fama della madre, Gaia ha provato negli ultimi anni a tracciare un percorso personale a partire dal concorso nato per eleggere la più bella d’Italia. Anche se in quell'occasione non è riuscita ad arrivare alla vittoria, la giovane continua a coltivare il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo.