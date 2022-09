Chi è Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi che partecipa a Miss Italia 2022

Alle prefinali di Miss Italia – e, con un po’ di fortuna, alla finalissima – parteciperà un volto già noto al grande pubblico. Si tratta di Gaia Nicolini, 18enne figlia di Guendalina Tavassi. Classe 2004, Gaia ha guadagnato il titolo di Miss Cinema Roma. La vittoria della fascia le ha garantito l’accesso alla fase successiva del concorso. Giovane, timida e insicura, ha manifestato tutta la sua incredulità durante la proclamazione. A iscriverla al concorso è stata sua madre. Dopo avere vinto la fascia, sui social ha scritto:

Posso solo dire grazie. Sono super emozionata e ancora non credo ai miei occhi. È stata la mia prima esperienza e devo dire che è stato davvero incredibile. Questa mia vittoria la dedico alla mia famiglia e ai miei fratelli che per me sono tutto. Vi amo.