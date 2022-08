La figlia di Guendalina Tavassi Gaia Nicolini a Miss Italia: “Passata alla semifinale” La figlia di Guendalina Tavassi Gaia Nicolini, nata dalla precedente relazione con Remo Nicolini, sta partecipando al concorso per Miss Italia: l’ex naufraga ha condiviso l’immagine della figlia raccontando che ora è in semifinale.

A cura di Gaia Martino

Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini, ha superato le selezioni ed ha ottenuto il pass per la semifinale di Miss Italia. La giovane che lo scorso giugno ha festeggiato 18 anni è in lizza per vincere il concorso di bellezza: mamma Guendalina, reduce dalla sua avventura all'Isola dei Famosi, è felice e orgogliosa della sua primogenita.

Gaia Nicolini in semifinale per Miss Italia

La neo 18enne sta partecipando al concorso più famoso d'Italia, ha preso parte alle selezioni regionali di Miss Italia nel Lazio accedendo alle semifinali. Mamma Guendalina Tavassi tra le sue story ha condiviso il traguardo raggiunto: "Passata Gaietta alla semifinale" ha scritto a corredo dell'immagine della figlia con indosso il costume del concorso per il quale gareggia con il numero 05.

Oltre ai titoli regionali, sono previste anche altre fasce. Ieri sera Gaia Nicolini ha partecipato alla selezione per Miss Eleganza, candidandosi quarta. Nel video condiviso dalla pagina Instagram di Miss Italia Lazio appare lei tra le altre giovani ragazze, prima di sfilare per il pubblico presente.

Il rapporto tra Gaia Nicolini e la mamma Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi durante la sua avventura all'Isola dei Famosi ha raccontato del suo passato e di quando è diventata mamma di Gaia Nicolini, con la quale nel 2019 ebbe un duro scontro. Quando rimase incinta aveva solo 17 anni, ha rinunciato alla sua adolescenza per crescerla. Non ha rimpianti e si è detta orgogliosa di lei: "Penso di aver fatto sempre tutto per il suo bene, non ho vissuto niente della mia infanzia, adolescente, perché ero piccola e preferì stare dietro a lei" ha detto tra le lacrime al pubblico di Canale 5. "Ho rinunciato a tutto ma per la cosa più importante della mia vita, lei".