La rivincita di Guendalina Tavassi con Gaia Nicolini: “Mia figlia ora è una Miss”

Guendalina Tavassi è al settimo cielo per il fatto che sua figlia Gaia, 19, nata dal rapporto con Remo Nicolini quando aveva solo 17 anni, sia riuscita a superare le fasi di preselezione di Miss Italia. Ora è lì, a un passo dal gran finale e Guendalina Tavassi esprime la sua gioia a Novella 2000: "Volevo che facesse un’esperienza diversa e che si rendesse conto che è molto bella, contrariamente a quanto pensa".

La neo 18enne sta partecipando alle selezioni regionali di Miss Italia nel Lazio ed è riuscita ad accedere alle semifinali. Mamma Guendalina Tavassi ha raccontato così il momento al settimanale di gossip:

Mia figlia è la ragazza più insicura che io conosca: passa le sue giornate a dire che si sente brutta. Nemmeno esce perché si sente brutta. Io mi sono detta che dovevo fare qualcosa e così quando ho visto il form di iscrizione al concorso su Instagram, l’ho compilato. Ma non sapevo come dirglielo. Mi ha detto che sono matta, e che comunque non l’avrebbero mai chiamata. L’hanno chiamata, ma lei non voleva andare. Così, l’ho minacciata: le ho detto che le avrei sequestrato il telefono e l’ho costretta. Alla prima selezione stava lì come un cane bastonato. Alla seconda selezione ha vinto la fascia: le avevo raccomandato di sorridere, evidentemente mi ha ascoltato, perché in tutte le foto era sorridente. E bellissima.