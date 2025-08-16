Diletta Leotta compie gli anni lo stesso giorno della figlia, i festeggiamenti e la dedica di Loris Karius

Diletta Leotta compie gli anni. La nota conduttrice e giornalista sportiva ha festeggiato il suo 34esimo compleanno oggi, 16 agosto. Una giornata speciale che condivide con la figlia Aria, avuta con il marito Loris Karius. Sui social ha pubblicato il racconto del loro compleanno, tra festeggiamenti in famiglia e dediche d'amore.

Il compleanno di Diletta Leotta e la dedica del marito

Diletta Leotta sta trascorrendo le vacanze in Sicilia, sua terra d'origine, e sui social sta mostrando alcuni momenti del tempo passato in famiglia, tra relax e giornate al mare. Il 16 agosto è un giorno speciale per la sua famiglia perché sia la conduttrice che la piccola Aria compiono gli anni. Mamma e figlia condividono il compleanno e su Instagram Diletta Leotta ha pubblicato un breve video in cui iene in braccio la piccola e insieme spengono le candeline. Dietro di loro, un grande palloncino con il numero 2, gli anni di Aria. Anche Loris Karius ha condiviso una dedica d'amore rivolta alla moglie. Ad accompagnare una loro foto al mare, ha scritto: "Buon compleanno alla madre e moglie migliore".