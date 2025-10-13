Diego Maradona Jr. sul rapporto con la moglie Nunzia Pennino: “Ho avuto problemi, ma nessuno può sostituirla”

Diego Maradona Jr. ha rotto il silenzio sul rapporto con la moglie Nunzia Pennino. Da mesi si rincorrono voci che parlano di una separazione definitiva tra loro, ma l’allenatore e primogenito di Maradona ha chiarito al podcast In Vino Veritas: “Abbiamo avuto problemi, ma combatterò per lei e per i miei figli fino all’ultimo giorno della mia vita”.

Diego Maradona Jr. ha rotto il silenzio sul rapporto con la moglie, Nunzia Pennino. Da mesi si rincorrono voci che parlano di separazione per la coppia insieme da oltre 10 anni: a giugno circolò la prima notizia che li vedeva lontani, e dopo diverse segnalazioni, l'allenatore di calcio e primogenito del Pibe de Oro e di Cristiana Sinagra, ha deciso di parlare apertamente del suo matrimonio, ammettendo di aver avuto problemi negli ultimi tempi. Ma "Lei è parte integrante della vita che ho voluto costruire", ha aggiunto.

Le parole di Diego Maradona Jr. sulla moglie Nunzia Pennino

Ospite del podcast In Vino Veritas, Diego Maradona Jr. ha parlato del suo matrimonio con Nunzia Pennino, raccontando che "non è sempre stato tutto rose e fiori". "Mia moglie i miei figli sono la famiglia che ho scelto. Li difenderò e combatterò per loro fino all'ultimo giorno della mia vita. Ho avuto problemi con mia moglie, perché il matrimonio non è sempre tutto rose e fiori, il contrario. Ma mia moglie è mia moglie, è lei. Nessuno può sostituirla, nessuno può prendere il suo posto" ha dichiarato il primogenito di Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra, finito negli ultimi mesi al centro del gossip per una presunta separazione dalla moglie.

"So che cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo affrontato quando ci siamo conosciuti, quando ci siamo voluti sposare dopo poco che eravamo fidanzati. Quello che abbiamo passato per avere il nostro primo figlio, che non arrivava. So quello che lei mi ha dato nei momenti difficili, e anche in quelli belli. Sarei un ingrato se non riconoscessi questo a mia moglie. Qualcosa ho fatto anche io per lei, però questo non sta a me dirlo", ha continuato. La loro lontananza sui social e i rumors circolati sul profilo di Deianira Marzano sembravano chiari indizi, per i fan, di una separazione totale. Stando alle parole del primogenito di Maradona, giocatore che ha fatto la storia del calcio morto nel 2020, la crisi non li avrebbe allontanati del tutto.

Chi è Nunzia Pennino, la moglie di Maradona Jr

Spesso ospite in tv degli ex programmi di Barbara D'Urso in onda su Canale5, Nunzia Pennino, make up artist napoletana, è la moglie nonché compagna storica di Diego Maradona Jr, mamma dei suoi figli, Diego Matias e India Nicole. Il loro matrimonio, celebrato nel 2015, fu trasmesso in diretta da Pomeriggio5: fino a meno di un anno fa, la coppia era molto attiva su Instagram e si rendeva spesso protagonista di romantiche dediche d'amore. Ecco perché l'assenza di foto insieme aveva allarmato i fan.