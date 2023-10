Dal calcio al porno su OnlyFans: Miguel Guerrero ha deciso di cambiare vita Cresciuto nel vivaio del Siviglia con una carriera nelle serie minori, il portiere si ritira e si dedica al mondo del porno: “Ho fatto una scelta ponderata”.

Miguel Guerrero Albarran ha cambiato vita. Dopo essere stato un portiere discreto (con un fugace passato anche nel Siviglia) ha deciso di ritirarsi a soli 29 anni e dedicarsi al mondo dei film a luci rosse. Per la verità, al porno ci è arrivato per gradi: è l'ennesima storia che passa dalla piattaforma OnlyFans. Dopo aver scoperto di piacere a tante (e tanti), Miguel Guerrero Albarran ha deciso di dedicarsi anche professionalmente al mondo dell'hard.

La decisione

Miguel Guerrero Albarran è cresciuto nel vivaio del Siviglia poi però ha fatto una carriera davvero poco degna di nota: Xerez, San Fernando, San Roque Cadiz e Velez. Tutte squadre minore spagnole. Ecco che allora ha inizialmente aperto un profilo OnlyFans, dove ha condiviso contenuti espliciti per guadagnare notorietà, poi il ritiro ufficiale. Alla fine, la decisione: è diventato un attore porno a tutti gli effetti. La decisione è stata annunciata dallo stesso Guerrero: "Voglio concentrarmi su cose diverse dal calcio. Ho fatto una scelta ponderata, credo che il mio futuro sia altrove".

Ha partecipato anche alla versione spagnola di Temptation Island

L'ex portiere classe 1994 ha anche partecipato alla versione spagnola di Temptation Island. È stato proprio quel programma che gli ha fatto capire che aveva potenzialità nel mondo dell'hard. È riuscito a ottenere la visibilità necessaria per poter aprire un profilo su OnlyFans e guadagnare abbastanza per scegliere di cambiare definitivamente vita. Storie come quelle di Miguel Guerrero Albarran pongono sicuramente un interrogativo su questa piattaforma. Nelle scorse settimane, per esempio, ha tenuto banco la storia della "nonna 71enne" che ha cambiato la sua vita per poter aiutare il figlio disabile. In Italia, invece, le storie più note sono quelle di Maria Sofia Federico, che ha deciso di aprire un profilo OnlyFans a 18 anni e un giorno, e di Emy Buono, che invece si è pentita di aver fatto video porno sulla piattaforma.