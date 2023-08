Emy Buono: “Ho chiuso col porno e OnlyFans, mi sono pentita. Ora vado in convento” La giovane modella napoletana, dopo il grande clamore degli ultimi mesi, ha deciso di cancellare il suo profilo OnlyFans: “Ho chiuso col porno, i miei video sono ovunque e non mi sono sentita tutelata”. La scelta di ritirarsi in convento con l’aiuto di sua madre: “Non ha mai accettato le mie scelte, ma non mi ha mai lasciata sola”. E alle sex worker più giovani dice: “Fate attenzione, dopo non si torna indietro”.

Emy Buono, la giovane modella napoletana, ha deciso di cancellare il suo profilo OnlyFans e di "ritirarsi" in convento. Era stata una delle protagoniste della festa scudetto del Napoli, spogliandosi in onore del terzo titolo degli azzurri e proprio a Fanpage.it aveva raccontato la sua disavventura, palpeggiata da alcuni presenti durante i festeggiamenti. Emy ha scelto ancora Fanpage.it per raccontare l'inizio di questa nuova vita e puntare il dito contro la piattaforma di contenuti che non l'avrebbe tutelata: "I contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali, li hanno visti tutti anche i genitori del mio compagno".

Emy Buono ha deciso di cambiare completamente la sua storia e la sua narrazione. In effetti, sembra di parlare con una persona completamente diversa da quella che, soltanto a maggio, rivendicava la sua libertà sessuale: "Avevo lo stesso pensiero e la stessa idea di Maria Sofia Federico. Oggi posso dire che non guardavo in faccia la realtà. Sono caduta in depressione, sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso anti-depressivi e ho pensato anche al suicidio". Con l'aiuto e il sostegno di sua madre, da domani Emy Buono inizierà un percorso di riflessione presso la Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento: "Loro mi conoscono, sono rimasta in ottimi rapporti dai tempi del programma ‘Ti spedisco in convento' e nonostante la storia di OnlyFans, loro mi hanno sempre accettato per quello che sono".

Emy, come stai?

Non bene. Domani vado in convento per un po'. Ho bisogno di ritrovare un po' serenità.

Che cosa è successo?

Mi sono pentita di aver aperto un account OnlyFans. Mi sono pentita di aver venduto video porno.

Perché?

La piattaforma non è sicura, non mi ha tutelato perché i contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali e sono finiti su tutti i cellulari. Pensa che alcuni di questi contenuti li hanno visti proprio tutti. Sono finiti addirittura alla famiglia del mio ragazzo e mi ha causato grossi problemi. Sono rimasta sconvolta.

Non eri consapevole dei rischi?

Raramente mi pento di ciò che faccio, però non avevo messo in conto alcune conseguenze.

Proprio a Fanpage.it, in un'intervista del 12 maggio, ci hai detto: "Ho OnlyFans, ma questo non significa che io sia una troia. Mi metto in mostra".

A me piace ancora mettermi in mostra, mi è sempre piaciuto, quello che però mi spinge a pentirmi di OnlyFans, è principalmente il fatto che non mi sono sentita più sicura di fare quello che facevo.

Vendere i contenuti, intendi?

Esatto. Fintanto che questi video restavano in piattaforma mi stava bene, ma il fatto che sono usciti fuori e sono diventati virali, alla portata proprio di tutti, mi ha fatto capire delle cose. Ho fatto questi video per guadagno e sono stata un'egoista, non ho pensato a nessuno, né ai miei familiari e né ai miei affetti.

Ma se la piattaforma avesse protetto i tuoi contenuti, cosa sarebbe successo?

Non lo so, ma oggi penso che il porno non sia un lavoro vero e proprio. Questa storia mi ha sconvolta, non mi è stata per niente bene. Decido io a chi inviare i contenuti, decido io a chi mostrarmi. Questa storia mi ha fatto sentire molto piccola, perché ho sentito di ferire tante persone a cui voglio bene.

Ma il tuo profilo ora è chiuso?

Sì, non ho più nessun profilo, però i contenuti ormai girano.

Emy Buono in una foto tratta dal suo account Instagram.

Ma la storia del convento è una provocazione?

No, faccio sul serio. Non voglio diventare una santa, questo è sicuro, però voglio allontanarmi da persone che mi giudicano. Incontro persone per strada, mi dicono cose scostumate anche se sono con mia madre. Voglio entrare in convento per trovare un po' di pace e un po' di benessere.

Non è una scelta definitiva: non prendi i voti?

No, non prenderò i voti, ma non è una cosa che non posso escludere per quanto sono particolare io.

Qual è il convento che ti accoglierà?

È il convento Bambino Gesù di Sorrento. Parto domani. Io ho iniziato proprio da lì con la trasmissione "Ti spedisco in convento". Loro mi conoscono, sono rimasta in ottimi rapporti e nonostante la storia di OnlyFans, loro mi hanno sempre accettato per quello che sono. Lì ho trovato la pace già una volta, voglio tornarci. Quella, per me, è casa.

Riguardo OnlyFans c'è Maria Sofia Federico, non so se conosci la sua storia, che ha posizioni contrapposte alle tue: lei rivendica se stesso attraverso il suo lavoro. Non sarebbe d'accordo con quello che dici.

Conosco la vicenda. Avevo lo stesso pensiero e la stessa idea di Maria Sofia Federico. Oggi posso dire che non guardavo in faccia la realtà. Credo che lei sia ancora tanto immatura e quando arriverà il giorno in cui si renderà conto, non so se si pentirà, ma sono cose che fanno male quando arriverà quella consapevolezza che è arrivata anche in me.

Prova a raccontare questa consapevolezza.

Io spero che ragazze come me, anche come Maria Sofia Federico, lo capiscano perché quando arriverà quel momento in cui la tua esposizione diventa massima, non si può più tornare indietro. Io so per certo che non troverò mai più un lavoro in Italia, perché mi etichetteranno sempre per quello che ho fatto.

Questo, però, non è un errore tuo. È la società che deve crescere in questo senso.

Però, io sento che è così. Sono arrivata a scappare dal mio paese, sono caduta in depressione, sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso anti-depressivi e ho pensato anche al suicidio.

La tua famiglia ti è stata vicino?

Mia madre mi sta accanto tutti i giorni. Non ha mai accettato le mie scelte, ma non mi ha mai lasciato da sola. Con mio padre non ho nessun tipo di rapporto, non gli è mai stato bene questo lavoro. Ha anche detto in un video su TikTok che non voleva che io avessi il suo cognome. Anche mio zio non mi parla più.

Il tuo compagno ti appoggia o la situazione con lui è compromessa?

Lui mi ha sempre accettato per quello che sono e non ha mai parlato pubblicamente, perché ho intenzione di tutelarlo in tutto e per tutto.