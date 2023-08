La storia di Emy Buono fa il giro del mondo: in convento crea rosari, cucina e va in giro con le suore La nuova vita di Emy Buono in convento: dalla creazione di rosari destinata alla vendita per il sostentamento delle suore alla spesa per la cucina. E la sua storia, raccontata da Fanpage.it, fa il giro del mondo.

Emy Buono, la modella napoletana che ha raccontato a Fanpage.it la sua storia di riscatto, dopo aver chiuso il suo account OnlyFans per la fuga di contenuti porno ha cominciato il suo periodo di riabilitazione all'interno del convento delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento. Dopo essere stata accolta con un quadro dedicato a lei e alla sua esperienza precedente, Emy Buono sta raccontando la sua routine quotidiana all'interno del convento, aiutata dalla sua guida spirituale suor Daniela e da suor Amalia.

Cosa sta facendo Emy Buono in convento

Dalla creazione di rosari colorati destinati alla vendita per il sostentamento della congregazione alle passeggiate in compagnia delle suore fino alla preparazione del pranzo e della cena per le suore e per tutti gli ospiti della struttura, Villa Rubinacci, che ha avuto tra i suoi ospiti personalità importanti anche del passato letterario (tra i tanti Friedrich Nietzsche). Emy Buono si mostra poi in giro con le suore: "Mi stanno portando a fare shopping", ma in realtà vanno a fare la spesa alle 9 del mattino per cucinare: "Cuciniamo l'agnello in agrodolce". Dopo il suo pentimento per aver realizzato contenuti hard sulla piattaforma a pagamento OnlyFans, la giovane modella napoletana ha deciso di testimoniare il suo cambio di vita, ponendosi quasi all'estremo opposto di un'altra performer hard diventata famosa negli ultimi mesi, Maria Sofia Federico, che invece utilizza OnlyFans come manifesto politico.

La storia di Emy Buono ha fatto il giro del mondo: dall'Argentina al Regno Unito

La storia di Emy Buono, raccontata da Fanpage.it, ha emozionato il pubblico di tutto il mondo. Ripresa da La Nacion in Argentina, dal Daily Star nel Regno Unito, da Outkick (US) e dai giornali messicani El Heraldo e La Prensa de Cohaulia, dal giornale colombiano El Tiempo e dalla stampa dell'Est Europa, soprattutto Croazia e Polonia.