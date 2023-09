“Inchinati alla Regina”, il baciamano di Macron a Camilla fa il giro del mondo Re Carlo e la Regina Camilla sono stati ospiti del governo francese, accolti dal presidente Emmanuel Macron nella prestigiosa cornice della Reggia di Versailles per una cena di Stato. Spicca il baciamano del presidente alla “nuova” Regina.

Si è celebrata quest'oggi una storica visita ufficiale che unisce Gran Bretagna e Francia. Re Carlo e la Regina Camilla sono stati ospiti del governo francese, accolti dal presidente Emmanuel Macron nella prestigiosa cornice della Reggia di Versailles. Spicca tra tutti i momenti immortalati pubblicamente, il baciamano del premier francese all'attuale Regina. Hanno fatto parte del ricevimento anche Hugh Grant accompagnato da sua moglie Anna Elisabet Eberstein, l'attrice di Sex Education Emma Mackey e lo storico allenatore dell'Arsenal Arsène Wenger. Presente anche il frontman dei Rolling Stones, l'80enne Mick Jagger e l'ex calciatore Patrick Viera.

Una storica visita per Carlo e Camilla

Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati poco prima delle 14:00 con un volo charter privato da Farnborough, viaggiando su quello che è soprannominato l'aereo "Baby Voyager" per l'aeroporto di Parigi Orly, dove sono stati ufficialmente accolti dalla Prima Ministra francese Elisabeth Borne, a nome del Presidente Macron e del governo francese. Come già riportato da Fanpage.it, la Regina Camilla è scesa dall'aereo con un look total pink molto audace. Decisamente più classica la mise per la sera. In segno di omaggio ai francesi, infatti, la regina Camilla si è vestita con abiti Dior e ha scelto di indossare una parure di gioielli che ha ereditato dalla Regina Elisabetta.

Il menu stellato per il ricevimento: proibito il foie gras

Per celebrare questo legame speciale tra Gran Bretagna e Francia non poteva mancane un menu ‘stellato' per questa cena di Stato. Il Re ha vietato una delle prelibatezze simbolo delle cene diplomatiche: il foie gras. Il fegato d'anatra, infatti, non è più servito nei pranzi e nelle cene reali a causa della crudeltà nei confronti dell'animale per la sua produzione. Il menu, ideato da tre chef francesi stellati (Yannick Alleno, Anne-Sophie Pic e Pierre Herme) famosi proprio per le loro lavorazioni sul foie gras, ha visto invece tanti funghi, in omaggio alla passione del Re, ma anche un antipasto a base di aragosta e granchio blu (!) con velo di mandorle e menta. Il piatto principale prevedeva un pollo al gratin con mais e funghi porcini. Tra i formaggi, spicca lo Stichelton English blue e un dolce ispirato alla tradizione iranaiana contenente acqua di rose, lamponi e litchi. I vini, ovviamente, super costosi: almeno 400 sterline a bottiglia.