Lite tra Valeria Graci e Gabriele Corsi a FakeShow su Rai2, lo sketch davanti a Max Giusti incredulo Pesante lite tra i due nel programma condotto da Max Giusti su Rai2. Una gag non esplicitata, che a giorni di distanza fa il giro sui social senza specifiche.

A cura di Andrea Parrella

Fake Show ha compiuto il suo dovere. Lo show condotto da Max Giusti, in onda al lunedì su Rai2, fa parlare di sé anche ad alcuni giorni di distanza dalla messa in onda, grazie a un video che continua a circolare sui social e che riguarda uno dei momenti più riusciti della serata, un acceso litigio tra due ospiti d’eccezione, Gabriele Corsi e Valeria Graci.

Il litigio tra Gabriele Corsi e Valeria Graci

La serata era iniziata all’insegna del divertimento e del talento degli imitatori, con Gabriele Corsi e Valeria Graci tra gli ospiti principali. Un clima spensierato che è stato alterato subito da una svolta inattesa, quando Corsi e Graci hanno iniziato a litigare, sorprendendo non solo Max Giusti ma anche tutti gli altri ospiti e gli spettatori presenti in studio. Toni accesi e parolacce, quelle volate nello sketch del programma, con Valeria Graci che accusava Gabriele Corsi di essere "raccomandato" a più riprese, definendolo "cogli***e", oltre a mandarlo a quel paese. Lo stesso Corsi che diceva ha detto al conduttore di non starci più e di voler lasciare lo studio, davanti a un Max Giusti incredulo. Poi l'uscita di Valeria Graci dallo studio, nel silenzio spettrale dello studio.

La gag era stata annunciata nelle anticipazioni del programma

Uno sketch che per altro non si è chiuso con lo svelamento della gag, finendo quindi per circolare sui social a giorni di distanza con ambigue didascalie che non lasciano intendere all'accordo. In realtà il litigio tra Gabriele Corsi e Valeria Graci era stato già annunciato nel comunicato stampa di anticipazione che svelava alcuni dei momenti salienti della puntata. Resta uno sketch eseguito benissimo, con i due che sono stati credibilissimi nel litigio inscenato d'improvviso, come si può leggere anche negli occhi degli altri ospiti della puntata.