Max Giusti e i rischi della vita da comico: “Vi svelo quale vip mi querelò per averlo imitato” Max Giusti è pronto al debutto di Fake Show – Diffidate Dalle Imitazioni su Rai2. In un’intervista, il cabarettista rivela i pro e i contro della vita da imitatore: “Molto spesso i vip si divertono con me, ma non è sempre così”.

A cura di Sara Leombruno

Lunedì 18 settembre Max Giusti debutterà su Rai2 con uno show comico chiamato Fake Show – Diffidate Dalle Imitazioni, un format ideato dalla stessa Rai e che vede fra i protagonisti Claudio Lauretta e Francesca Manzini. In un'intervista a DiPiù Tv, il cabarettista ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera da imitatore, e se quasi sempre i Vip che interpreta prendono le sue parodie come un'occasione per divertirsi, altre volte la reazione è un po' diversa: "Stefano Ricucci, l’ex marito di Anna Falchi, mi fece mandare una querela. Poi però una sera, tempo dopo, ci incontrammo per caso in un ristorante, cominciammo a parlare e alla fine la querela la ritirò", ha svelato.

Il rapporto con Cristiano Malgioglio

Per fortuna, non è sempre andata come nel caso di Ricucci. Cristiano Malgioglio, ad esempio, è uno dei "pezzi forti" di Giusti, e da anni si diverte a imitarlo con la benedizione dello stesso cantautore: "Malgioglio con quel suo modo di parlare così unico l’ho imitato per anni e con il tempo siamo diventati amici. La stessa cosa mi è successa con Aldo Biscardi che una volta mi fece addirittura condurre, vestito e truccato come lui, un pezzo del suo programma più celebre, Il Processo Del Lunedì".

Max Giusti e Loretta Goggi imitano Cristiano Malgioglio e Mina

Il debutto di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni

Ad ogni modo, lunedì 18 settembre Max Giusti tornerà a far sorridere gli italiani con uno show comico: Fake Show – Diffidate dalle imitazioni. Giusti ha spiegato il nuovo format ideato dalla Rai: “In ogni puntata ospiterò alcuni personaggi famosi che si cimenteranno in una serie di prove basate sulle imitazioni. Non sarà una gara, i giochi saranno solo un pretesto per divertirsi. Con me avrò due professionisti ospiti fissi, Francesca Manzini e Claudio Lauretta, ma anche altri imitatori meno conosciuti che spero di lanciare”. Durante la conferenza stampa per la presentazione del programma, Manzini ha aggiunto: “Penso che noi saremo i suoi jolly, la sua garanzia. Siamo l’ancora di salvezza di Max, noi ci mettiamo a completa disposizione e a servizio”.