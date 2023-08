Emy Buono entra in convento, l’accoglienza speciale ricevuta dalle suore Emy Buono, ex star di Onlyfans pentita, ha varcato la porta di ingresso del convento in cui aveva anticipato si sarebbe rifugiata per potersi fermare a riflettere rispetto al suo futuro.

A cura di Stefania Rocco

Emy Buono ha varcato la porta di ingresso del convento che la accoglierà per le prossime settimane. Come anticipato nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’influencer ha scelto di allontanarsi da tutto ciò che riteneva tossico per il suo futuro. E dopo avere chiuso il suo profilo Onlyfans (ha denunciato di avere trovato ovunque in rete alcuni contenuti realizzati a pagamento per gli utenti della piattaforma), ha deciso di “entrare” in convento. In una story, l’influencer ha condiviso la foto del regalo ricevuto dalle suore: un quadretto realizzato durante le riprese di Ti spedisco in convento con il viso di Emy.

Qual è il servizio che ha consentito a Emy Buono di “entrare” in convento

Come da lei stessa chiarito, Emy non ha intenzione di prendere i voti. L’ingresso temporaneo in convento serve esclusivamente a ritagliarsi del tempo per se stessa, da vivere lontano da ogni distrazione. Esiste uno speciale servizio messo a disposizione dall’ordine delle Suore Oblate del Bambino Gesù. La congregazione in questione mette a disposizione degli ospiti paganti il servizio la Culla di Sorrento. Si tratta di una struttura che, dietro regolare pagamento “per notte”, offre ai propri ospiti la possibilità di rilassarsi potendo godere dell’ospitalità di una delle più belle e rinomate località della Campania. La Culla di Sorrento delle Suore Oblate del Bambino Gesù fece da cornice alle registrazioni del format Ti spedisco in convento, programma che ha regalato a Amy Buono la popolarità.

Perché Emy Buono è “entrata” in convento

Amy, come ha raccontato nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha deciso di trascorrere un periodo lontana da distrazioni per poter avere la possibilità di staccare la spina. “Mi sono pentita di aver aperto un account OnlyFans. Mi sono pentita di aver venduto video porno”, ha spiegato l’influencer, “Non voglio diventare una santa, questo è sicuro, però voglio allontanarmi da persone che mi giudicano. Incontro persone per strada, mi dicono cose scostumate anche se sono con mia madre. Voglio entrare in convento per trovare un po' di pace e un po' di benessere”.