Ti spedisco in convento 3, il cast: nomi e foto di ragazze e suore della nuova edizione Sta per arrivare Ti spedisco in convento 3: cinque ragazze senza ambizioni sul futuro alle prese con la vita monacale. Saranno spedite nel convento di Villa San Giovanni a Roma, dove cinque suore impartiranno loro la disciplina. In onda da domenica 2 aprile su Discovery e dal 9 aprile su Real Time.

Riaprono i battenti di ‘Ti spedisco in convento’, il format di Real Time arrivato alla terza stagione che porta un gruppo di ragazze prese dal mondo dei social e senza prospettive sul futuro in un convento di suore. Un vero e proprio esperimento sociale che sottoporrà le cinque protagoniste a sveglie all’alba, regole ferree, disciplina e soprattutto impedirà loro l’uso del cellulare. La nuova stagione del documentario-reality sarà ambientata a Roma, nel convento di Villa San Giovanni e andrà in onda da domenica 2 aprile su Discovery e da domenica 9 aprile su Real Time.

Le nuove suore del convento di Villa San Giovanni a Roma

Ad occuparsi dell'educazione delle ragazze saranno cinque suore che fanno parte del convento di San Giovanni Battista di Roma, a pochi passi da San Pietro. La madre generale della congregazione è Suor Lina, un vero e proprio riferimento per la comunità. Insieme a lei ci saranno Suor Maria Pina, madre provinciale e preside della scuola San Giovanni Battista gestita dalla congregazione; Suor Carmelita che, con il suo carattere dolce e accogliente, è una figura materna per tutte le con sorelle; Suor Bozena è invece severa, determinata e severa che insegna religione; Suor Luzziane, responsabile dell'amministrazione dell'Istituto; Suor Gilda, dalla personalità generoso e altruista, che gestisce la contabilità del convento.

Le ragazze di Ti spedisco in convento 3

Anche quest'anno, come per le passate edizioni, le protagonista saranno cinque ragazze convinte di partecipare ad un altro tipo di reality, ignare della loro destinazione finale. L'esperienza si rivelerà motivo di crescita per loro che, tra i 19 e i 20 anni, sembrano non aver per la testa alcun obiettivo rispetto alla loro realizzazione personale nella vita adulta. Ecco le protagoniste di quest'anno.

Dayanna, 20 anni

Dagli amici si fa chiamare Ariel, per via della chioma rossa come la protagonista de La Sirenetta. Viene da Tor Bella Monaca e la sua vita si destreggia tra cocktail e discoteche. Trascorre le sue giornate girando per Roma e scattando foto. Il suo sogno è diventare un’influencer.

(Dayanna, 19 anni, Roma)

Beatrice, 19 anni,

Beatrice si considera una vera amante del lusso e, non a caso, dalla sua città di origine Torino si è trasferita a Monte Carlo, dove frequenta appunto l’Università del Lusso. Ama concedersi rilassanti colazioni in spiaggia e pranzi a base di champagne. È convinta che le sue possibilità economiche la spediranno dritta verso la sua realizzazione personale.

(Beatrice, 19 anni, Monte Carlo)

Lucy, 19 anni, Palagonia (Catania)

Ha origini cinesi ed è italiana si seconda generazione. Finisce in Sicilia per inseguire il suo cuore, quello che batte per un sogno d’amore. È appassionata di musica techno e di tatuaggi. Insieme alla sua dolce metà frequenta spesso rave party, ma sul suo futuro non sembra avere ancora le idee molto chiare. Nel frattempo si limita a vivere un presente a tutto gas.

(Lucy, 19 anni, Palagonia)

Francesca, 19 anni

La conoscono tutti come Pigna, il suo soprannome. Viene da Fasano, in provincia di Brindisi, e si definisce ribelle e trasgressiva. Al momento, dopo aver conseguito il diploma, si sta godendo un anno sabbatico. È amante degli eccessi e non ama essere contraddetta. Non teme le conseguenze di ciò che fa, l’importante per lei è battersi per la giustizia, in tutti gli ambiti.

(Francesca, 19 anni, Fasano)

Tezeta, 20 anni

Ammette si essere pigra e scansafatiche. Ama lo shopping e gli aperitivi con gli amici, niente di più eccitante per lei. Vive la Milano della notte, destreggiandosi tra tutte le feste più in voga del weekend.