La nuova stagione di Fuori dal Coro riparte con Emy Buono e il caso OnlyFans Mario Giordano ritorna su Rete 4 con il suo “Fuori dal coro”. Nella prima puntata si parlerà anche della piattaforma OnlyFans e della storia di Emy Buono, raccontata da Fanpage.it, che ha lasciato il porno per ripartire da un convento.

Mario Giordano ritorna su Rete 4 con il suo "Fuori dal coro" che continua a essere al centro dei progetti Mediaset per quanto concerne l'attualità e l'approfondimento. Come da statuto, la trasmissione ritornerà a dare voce alle opinioni più controcorrente e, appunto, fuori dal coro. Da mercoledì 6 settembre si ritorna in onda e Fanpage.it è in grado di anticipare che tra i primi temi trattati dalla nuova stagione ci sarà anche la questione etica legata a OnlyFans, che anche questo giornale ha posto dando spazio alle voci di Emy Buono e di Maria Sofia Federico, due poli opposti e centrali del dibattito. Nella prima puntata di "Fuori dal Coro", ci sarà proprio Emy Buono che racconterà la sua storia che ha fatto il giro del mondo: dopo aver chiuso OnylFans, a seguito della fuga di contenuti dalla piattaforma, e dopo essersi sottoposta a un periodo di riabilitazione presso il Convento delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento.

Emy Buono: "Ho cancellato OnlyFans e mi sono ritirata in convento"

Emy Buono, la giovane modella napoletana, era stata una delle protagoniste della festa scudetto del Napoli, spogliandosi in onore del terzo titolo degli azzurri e ritrovandosi palpeggiata da diverse persone durante i festeggiamenti. Già all'epoca, scelse Fanpage.it per raccontare la sua disavventura. È tornata a parlare ai nostri giornali per raccontare la decisione di cancellare il suo profilo OnlyFans, piattaforma che non l'avrebbe tutelata, e di "ritirarsi" in convento. "I contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali, li hanno visti tutti anche i genitori del mio compagno". Dopo la decisione di voler cambiare la sua storia e la sua narrazione anche il messaggio a chi invece ha fatto della sua presenza su OnlyFans, un manifesto politico, come Maria Sofia Federico: "Avevo lo stesso pensiero e la stessa idea di Maria Sofia Federico. Oggi posso dire che non guardavo in faccia la realtà".

Maria Sofia Federico: "Emy Buono è la prova che ho ragione"

Maria Sofia Federico, invece, ha commentato la scelta di Emy Buono a Fanpage.it parlando del contesto da cui è maturata: “Non mi scalfisce, la sua vicenda è la riprova che bisogna sdoganare i pregiudizi sul sex work”. Sulla guerra alla pornografia dopo i fatti di Palermo e Caivano: “Un disastro, il porno come capro espiatorio per non ammettere che il problema è che la maggioranza del genere maschile non è educata alla cultura del consenso”.