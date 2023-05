Cristina Parodi e Giorgio Gori innamorati come il primo giorno, le foto della fuga romantica La coppia è stata immortalata durante una romantica fuga a Formentera, l’isola del cuore per loro che scappano al caldo non appena possibile. Lui la punzecchia facendole il solletico sulla pancia, lei scoppia a ridere e così finiscono per lasciarsi andare a baci ‘bollenti’.

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono sposati da 28 anni, ma il loro amore non sembra essersi mai affievolito. Ci sono state turbolenze, come in ogni coppia, ma il sentimento che li lega e la famiglia che li unisce non sono mai stati messi in dubbio. E ora che i loro tre figli sono grandi, possono godersi una fase tutta nuova della loro storia, in cui tornano ad essere finalmente solo in due.

Gli scatti ‘bollenti' di Parodi e Gori innamorati

La coppia è stata immortalata durante una romantica fuga a Formentera, l’isola del cuore per loro che scappano al caldo non appena possibile. Il settimanale Chi li ha immortalati durante un tenero momento di affetto: lui la punzecchia facendole il solletico sulla pancia, lei scoppia a ridere e così finiscono per lasciarsi andare a baci bollenti, ancor più del sole che scalda la spiaggia dell’isola. Dopo il momento di passione, entrambi tornano al proprio relax, ognuno con la sua lettura tra le mani. La loro complicità non potrebbe essere più armoniosa di così.

Il matrimonio di Cristina Parodi e Giorgio Gori

Nel 2020 i due hanno festeggiato le loro nozze d’argento, in un periodo, quello di piena pandemia, particolarmente drammatico per la città di Bergamo. Eppure sono riusciti a brindare al loro amore. “È la persona con cui sto meglio, che continuo ad amare dopo 25 anni di matrimonio”, aveva raccontato un anno prima la conduttrice a Verissimo. “Non siamo certo la famiglia sempre con il sorriso sulla bocca come si vedono nelle pubblicità”, aveva ammesso in un’altra intervista Cristina Parodi. “Ci sono stati anni costellati anche di difficoltà, di sacrifici, di tanta, tantissima pazienza”.

Il sospetto sul legame tra Gori e Simona Ventura

Gori e Cristina Parodi sono sposati dal 1995. Nel 2008 è spuntata l’ombra di una crisi, che venne definita più che altro mediatica, a posteriori. I sospetti uscirono dall’autobiografia di Simona Ventura si confidò tra le pagine: “A farmi uscire dal buio è stato Giorgio Gori. C’era una sintonia affettiva. Ci scambiavamo parole, sms, telefonate. Una passione celebrale, più che fisica”. Erano i tempi in cui Lori era produttore de L’Isola dei Famosi. Cristina Parodi bollò ogni ipotesi sentimentale tra i due come del tutto infondata. In seguito, etrambi avrebbero lasciato il mondo della tv, lui per diventare sindaco di Bergamo, lei per dedicarsi al suo marchio di moda.