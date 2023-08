Cristina D’Avena conquista con il bikini rosa Barbie e la scollatura da urlo: 60 anni ma non li dimostra La grande consapevolezza di Cristina D’Avena è da invidiare: a quasi 60 anni, il suo corpo sembra ancora quello di una ragazzina. Su Instagram, tutti scatenati coi commenti.

È stato un ferragosto rosa per Cristina D'Avena. La cantante più amata da grandi e piccini ha pubblicato un doppio scatto in bikini rosa, con tanto di riferimento a Barbie, dove mostra il suo generosissimo décolleté. La regina delle sigle dei cartoni animati degli anni '80 e '90 ha preso in contropiede i suoi follower con scatti che hanno fatto davvero alzare le temperature sui social media. L'eleganza e la bellezza, per lei, non hanno età.

La foto "bombastica" di Cristina D'Avena

Il fascino senza tempo di Cristina D'Avena, che abbiamo potuto apprezzare di recente come giudice a "Non sono una signora" su Rai2, è immutato e si arricchisce adesso di un nuovo tassello. In questa immagine, la cantante di "Kiss me Licia" si mostra con questo bikini rosa accesso che rievoca il film del momento. Anche la didascalia è chiara: "Ferragosto in Barbie Style…vi penso! Godetevi il sole". La grande consapevolezza di Cristina D'Avena è da invidiare: a quasi 60 anni, il suo corpo sembra ancora quello di una ragazzina.

I commenti alle foto

Le due fotografie hanno ovviamente scatenato gli utenti con una serie di commenti ilari e, succede anche questo, al limite del cringe. Tra questi segnaliamo "Latte D'Avena" e ancora: "Puffale!". Oppure: "Barbie non serve, a noi serve Puffetta!". Ci sono stati anche commenti più critici, ma nei confronti di chi fa un clamore della cosa: "Ogni Ferragosto una moltitudine di eterosessuali perde la vista o muore vedendo i post di Cristina D'avena in costume. Con il vostro aiuto possiamo fare molto". Eppure, Cristina D'Avena con questi due scatti ci ha dimostrato che non c'è nulla di sbagliato nell'esibire se stessi ed essere orgogliosi del proprio corpo. La body positivity è soprattutto questo. Le due foto, così come le sigle che tutti sappiamo cantare, fanno parte di un grande puzzle che rappresenta il suo personaggio che da sempre ci regala ispirazione, affetto e simpatia. Brava Cristina!