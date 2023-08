Clizia Incorvaia chiarisce: “Non sono incinta, io e Paolo Ciavarro non cerchiamo un altro figlio” Clizia Incorvaia ha smentito l’indiscrezione circolata sui social, secondo la quale sarebbe in dolce attesa del terzo figlio dopo Nina e Gabriele.

A cura di Daniela Seclì

Clizia Incorvaia è intervenuta su Instagram per fare chiarezza su un'indiscrezione che la riguarda. Sui social, infatti, c'è chi sostiene che l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sia in dolce attesa. L'indiscrezione, tuttavia, è completamente infondata. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non aspettano un altro figlio.

Clizia Incorvaia smentisce la gravidanza

Clizia Incorvaia ha due figli. La primogenita si chiama Nina ed è nata dal matrimonio ormai finito con il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Il secondogenito è Gabriele, nato dalla relazione con Paolo Ciavarro – figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi – a cui Clizia Incorvaia è sentimentalmente legata. La coppia, come ha precisato l'influencer, non ha alcuna intenzione di allargare la famiglia. Su Instagram, Clizia ha precisato: "Non sono incinta e non stiamo cercando un altro bimbo. La nostra famiglia è al completo così".

Clizia Incorvaia innamorata di Paolo Ciavarro

Intanto, prosegue a gonfie vele la relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo essersi conosciuti nel 2020 nella casa del Grande Fratello Vip, non si sono più lasciati. Ad aprile dello scorso anno, in un'intervista rilasciata a Verissimo, Clizia ha avuto parole bellissime per il suo compagno:

