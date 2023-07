Claudia Gerini insieme a Riccardo Sangiuliano, baci e fuga d’amore con l’ex di Nathaly Caldonazzo Claudia Gerini ha ritrovato l’amore. La nota attrice è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Riccardo Sangiuliano, manager ed ex marito di Nathaly Caldonazzo. Come mostrano gli scatti, i due si baciano e hanno trascorso la notte insieme a Napoli.

Claudia Gerini ha ritrovato l'amore. La nota attrice è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Riccardo Sangiuliano, manager ed ex marito di Nathaly Caldonazzo. Come mostrano gli scatti, i due si baciano e hanno anche trascorso la notte insieme.

Le foto di Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano insieme

Il settimanale Chi ha sorpreso i due prima a Roma e poi a Napoli. Nella Capitale, Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano hanno trascorso la serata insieme, andando prima a cena in un ristorante e passeggiando poi vicino alla fontana di Trevi. Sono poi tornati a casa di lei, prima di partire nel cuore della notte verso Napoli. Arrivati in tardissima serata, dormono ancora una volta insieme, come mostrano gli scatti che la mattina seguente riprendono l'attrice affacciata al balconcino della casa in cui stanno e dalla quale poco dopo compare il manager.

Arrivato il nuovo giorno, Gerini e Sangiuliano escono insieme alla scoperta di Napoli, sposandosi in scooter proprio come due giovani adolescenti. Lui la accompagna sul set della serie Netflix Le Indagini di Sara, nel quale è impegnata. Le sera, poi, continuano la loro fuga d'amore e, sul lungo mare di via Caracciolo, vengono paparazzati durante un romantico bacio.

Chi è Riccardo Sangiuliano, paparazzato con Claudia Gerini

L'uomo paparazzato con Claudia Gerini è Riccardo Sangiuliano, manager e imprenditore. Laureato in finanza aziendale e con un master alla Columbia University, ha lavorato fino al 2016 per un istituto di finanza svizzero. Oggi è Head of Assett Management di Assiteca Sim. È lontano quindi dal mondo dello spettacolo e non noto alle cronache rosa, se non per un legame che ha avuto in passato, quello con Nathaly Caldonazzo, con cui è convolato a nozze. Poi, 7 anni fa, si è parlato di lui anche per un bacio con Emma Winter, ex moglie di Andrea Agnelli.