Clarissa smentisce voci su Basciano: “Ho altro da fare che provarci con il ragazzo di una cara amica” Clarissa Selassié ha fatto chiarezza sul gossip circolato nelle ultime ore secondo il quale lei ci avrebbe “provato” con Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie Codegoni. Via Instagram ha scritto: “Fake news, ho ben altro da fare”.

A cura di Elisabetta Murina

Clarissa Selassié non ci sta "provando" con Alessandro Basciano. Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un gossip secondo il quale la principessa avrebbe mostrato interesse nei confronti dell'ex coinquilino, fidanzato con Sophie Codegoni, sua cara amica. Ed era stata proprio lei a rilasciare una dichiarazione al settimanale Chi, sollevando la questione: "So che ci sta provando con lui". Ma ora la principessa è intervenuta via Instagram per spiegare come stanno le cose.

La risposta di Clarissa al gossip

Via Instagram, la principessa ha fatto chiarezza sul gossip circolato nelle ultime ore, secondo il quale lei ci avrebbe "provato" con Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie Codegoni. Clarissa ha smentito tutte le voci, sostenendo che siano "fake news" e dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto, sopratutto per via dell'amicizia che ancora oggi, come il primo giorno, la lega alla coinquilina:

Io ho sempre supportato la mia amica anche fuori dalla casa e non mi sono MAI esposta contro di lei (anche quando dall'altra parte persone della sua famiglia non hanno avuto la stessa accortezza). Quando ho potuto in studio ho cercato di non mettere mai legna sul fuoco e di proteggere la nostra amicizia. Da parte mia almeno sono ancora molto legata a lei e mi dispiace di questo accaduto, sono stata sin dal primo giorno legata a lei e ho ben altro da fare che "provarci" con il fidanzato di una delle mie amiche più care. Spero non siano stati loro a rilasciare queste dichiarazioni perché altrimenti sarebbero FAKE NEWS.

La principessa ha poi fatto una rivelazione sulla sua vita privata, intorno alla quale finora ha sempre cercato di mantenere la riservatezza: "Io non mi sono quasi mai esposta sulla mia vita sentimentale, ma anche io ho una persona speciale e ci tengo a non far sentire questa persona mancata di rispetto perché non è proprio così". In più, l'ex gieffina ha anche spiegato la scelta di usare i social per esporsi sulla situazione, preferendoli al cellulare e a una forma di confronto privata: "Ne parlo pubblicamente perché le persone in questione pur avendo il mio numero si sono esposte pubblicamente e io ci tengo a chiarire la mia posizione".

Leggi anche Fedez smentisce le voci della crisi con Chiara Ferragni, la foto che lo dimostra

Cosa ha detto Sophie su Clarissa e Alessandro

A lanciare il presunto rumor era stata proprio Sophie Codegoni, che intervistata dal settimanale Chi in vista della finale del Grande Fratello Vip aveva dichiarato: "So che Clarissa ci sta provando con lui, gli dice: ‘Tanto fra poco tornerai single, vuoi il mio numero?‘". Tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini, l'ex gieffina ha raccontato anche i progetti per il futuro, che immagina sempre al fianco del suo Alessandro. I due andranno a vivere insieme in un appartamento di Milano e lei pensa anche a una famiglia insieme: "Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo".