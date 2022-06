Ciro Immobile e Jessica Melena in attesa del quarto figlio: “Il nome lo ha scelto il fratellino” Ciro Immobile e Jessica Melena diventeranno presto genitori per la quarta volta. A ottobre accoglieranno in famiglia un maschietto, il secondo dopo Mattia. Al settimanale Chi, la moglie dell’attaccante della Lazio ha svelato qualche dettaglio in più sulla gravidanza e sul nome del piccolo.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Ciro Immobile diventerà presto papà per la quarta volta. La compagna Jessica Melena è in attesa del loro quarto figlio, un maschietto che nascerà il prossimo ottobre. Al settimanale Chi, la futura mamma e moglie dell'attaccante della Lazio ha raccontato la gravidanza e la gioia di accogliere presto in famiglia un altro figlio, mentre sono stati immortalati durante una vacanza in Sardegna.

Come si chiamerà il quarto figlio della coppia

Tra le pagine del settimanale Chi, Jessica Melena ha voluto svelare qualche dettaglio in più sulla gravidanza e sul figlio che insieme al marito accoglierà a ottobre in famiglia. Il nome rimarrà segreto fino al momento della nascita, anche se la moglie dell'attaccante bianco celeste ha raccontato che ad averlo scelto è stato il maschietto di casa in modo un pò particolare: "É stato un gioco divertente. Ognuno di noi, adulti e bambini, ha scritto in un bigliettino il nome che preferiva e poi abbiamo fatto pescare a Mattia. Ma ve lo diremo quanto nascerà. Niente nomi strani però". Anche se il secondo maschio di casa deve ancora nascere, la donna non esclude del tutto che in futuro potrebbe essercene un altro: "Il quinto figlio? Mi fermerei al quarto… Ma mai dire mai nella vita". Intanto il settimanale ha immortalato la famiglia durante una vacanza insieme in Sardegna.

(Foto dal settimanale Chi)

Il rapporto con gli altri tre figli

Ciro Immobile e Jessica Melena sono diventati genitori per la prima volta nel 2013, quando è nata Michela. Un anno dopo sono convolati e nozze e, nel 2013, è arrivata la seconda femminuccia Giorgia. Il "maschietto di casa", Mattia, è nato nel 2019. Oggi la coppia ha trovato il loro equilibrio, anche per quanto riguarda la gestione dei figli: "Diciamo che ci alterniamo bene. Io ammetto che a Mattia concedo tutto… Michela e Giorgia sono più grandi e si comportano come due signorine". E per quanto riguarda la passione per il calcio, sport di famiglia, Jessica confessa: "La cosa più importante è che tifino sempre per il loro papà".