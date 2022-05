Ciro Immobile e Jessica Melena svelano il sesso del loro bebè, il gender reveal è a casa con i bimbi Mentre fa discutere l’evento organizzato da Zaccagni e Chiara Nasti ritenuto eccentrico e di poco gusto, Immobile e la moglie hanno optato per qualcosa di decisamente più sobrio, un momento intimo e familiare con i loro bambini.

A cura di Giulia Turco

Jessica Melena e Ciro Immobile hanno svelato il sesso del bebè in arrivo, il quarto in famiglia. Dopo la notizia della gravidanza era ormai attesissimo il gender reveal che avrebbe annunciato se si trattava di una femminuccia o un maschietto, com’è da tradizione ormai anche in Italia. Mentre fa discutere l’evento organizzato da Zaccagni e Chiara Nasti ritenuto eccentrico e di poco gusto, Immobile e la moglie hanno optato per qualcosa di decisamente più sobrio.

Jessica Melena è incinta di un maschietto

L’attaccante della Lazio Jessica Melena hanno rivelato con un tenerissimo video l’attesa di un maschietto. Appena due giorni prima l'annuncio della gravidanza: "Vi dobbiamo dire che nella pancia di mamma c'è un bimbo", ha fatto sapere il calciatore ai suoi bambini, andati immediatamente su di giri alla notizia. Il gender reveal è dei più semplici e tradizionali: la famiglia riunita nel salotto di casa si riprende mentre con la punta di uno spillo fa esplodere un grande palloncino dal quale escono coriandoli azzurri. I bambini sono felicissimi: presto saranno in 6. "Io l’ho sempre saputo dal primo giorno di nausea”, racconta Jessica tramite le sue Instagram Stories. “Ciro invece super convinto del contrario. Alla fine devi ammettere che ho sempre ragione”, ha scherzato.

Ciro Immobile e Jessica Melena sono genitori di altri tre bambini

La coppia è una delle più solide del mondo del calcio e con l’arrivo dell’ultimo bimbo arriveranno a quota 4: 2 maschietti e 2 femminucce. La primogenita Michela è nata nel 2013, mentre appena un anno dopo la coppia si è sposata presso il Santuario San Camillo De Lellis a Bucchianico in provincia di Chieti. Nel 2015 è nata la seconda bimba Giorgia, mentre l’ultimo arrivato è Mattia, nato nel 2019. Oggi Jessica, classe 1990, si dedica interamente alla sua vita da mamma.