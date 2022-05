Jessica Melena è incinta, Ciro Immobile papà per la quarta volta: come hanno dato la notizia ai figli Quarto figlio in arrivo per Jessica Melena e l’attaccante della Lazio Ciro Immobile. La coppia ha annunciato la lieta notizia con un tenerissimo video.

A cura di Daniela Seclì

Ciro Immobile e Jessica Melena aspettano il quarto figlio. L'attaccante della Lazio e la moglie hanno annunciato la lieta notizia su Instagram, con un tenerissimo video. La coppia, infatti, ha immortalato il momento in cui hanno comunicato ai tre figli Michela, Giorgia e Mattia che la famiglia si allargherà presto.

Jessica Melena e Ciro Immobile annunciano la gravidanza agli altri figli

Ciro Immobile e Jessica Melena hanno chiamato a raccolta i figli Michela, Giorgia e Mattia e hanno dato l'annuncio. L'attaccante della Lazio ha preso la parola: "Vi dobbiamo dire che nella pancia di mamma c'è un bimbo". Le due bambine sono andate in brodo di giuggiole e si sono rivolte alla madre con i visi illuminati da un sorriso. Rivolgendosi verso il pancione, che al momento è appena accennato, hanno chiamato: "Fratellino, sorellina, fagiolino. Diteci che è vero!". Poi, Ciro Immobile e Jessica Melena hanno mostrato il momento in cui hanno portato i figli a vedere l'ecografia. In un video pubblicato successivamente nelle Instagram Stories del calciatore, il figlio Mattia non è apparso particolarmente felice della notizia. Il padre gli ha chiesto: "Non lo vuoi un fratellino o una sorellina?" e lui ha risposto deciso: "No". Poi, però, ha anche dato un bacio al pancione di mamma Jessica.

Ciro Immobile e Jessica Melena si sono sposati nel 2014

Ciro Immobile e Jessica Melena sono una delle coppie più solide del mondo del calcio. La loro primogenita, Michela, è nata nel 2013. Poi, nel 2014 sono convolati a nozze presso il Santuario San Camillo De Lellis a Bucchianico. L'anno successivo è arrivata la secondo femminuccia, Giorgia. Nel 2019, è nato Mattia. Oggi hanno annunciato di essere in dolce attesa. Al momento, però, non hanno svelato troppi dettagli sulla gravidanza. Sconosciuto anche il sesso del bebè.