Chris Hemsworth sta per tornare single ed è in Europa: le nuove indiscrezioni sul divorzio di Thor

C’è aria di crisi tra l’attore Chris Hemsworth, volto dell’eroe Marvel Thor, e la moglie Elsa Pataky. I due trascorrerebbero ormai molto tempo separati e l’ufficializzazione della rottura potrebbe arrivare al prossimo evento ufficiale. Intanto l’attore si divide tra Europa e Inghilterra per nuovi progetti lavorativi.

Chris Hemsworth, il volto di Thor nell’universo cinematografico Marvel, sta per tornare single

C'è aria di crisi ad Agard. Secondo il sito di gossip Deuxmoi, l'attore Chris Hemsworth, volto dell'eroe Marvel Thor, sarebbe da tempo in crisi con la moglie Elsa Pataky, tanto che il divorzio sembra essere nell'aria. I due sarebbero separati da tempo ed Hemsworth è stato avvistato spesso in Europa, e recentemente anche in Inghilterra, dove sarebbe approdato per diversi progetti, mentre la moglie ha scelto di non seguirlo.

Le ultime indiscrezioni: "Hemsworth e la moglie passano troppo tempo separati"

Secondo le indiscrezioni inviate a Deuxmoi dai suoi informatori, la crisi sarebbe iniziata almeno nel gennaio 2025, quando Hemsworth ha rifiutato un film "a causa di problemi matrimoniali" perché "avrebbe dovuto rimanere in Irlanda per almeno sei mesi".

Dopo una smentita successiva che giustificava l'allontanamento con la volontà di "fare vacanze separati", ora i rumors stanno diventando via via più insistenti. Alla base c'è la ormai stabile presenza dell'attore australiano oltreoceano, dove è impegnato in una serie di progetti, tra cui l'ultimo in uscita: la nuova stagione della serie Limitless di National Geographic.

Grazie al successo planetario della saga di Thor, dell'universo cinematografico Marvel, Hemsworth si è affermato come sex-symbol. Nonostante l'attenzione pressante delle fan e dei fan di tutto il mondo, l'attore 42enne si è sempre tenuto lontano dal gossip, almeno fino a questo momento.

La prova del nove, con la conferma ufficiale della crisi, arriverà probabilmente alla prossima occasione ufficiale che i bene informati di Deuxmoi individuano nel matrimonio del fratello minore di Chris, Liam, ex di Miley Cyrus, ora in procinto di convolare a nozze con la fidanzata Gabrielle Brooks.

Chi è Elsa Pataky, la moglie di Chris Hemsworth

Elsa Pataky e Chris Hemsworth

Chris è sposato dal 2010 con l'attrice spagnola Elsa Pataky, con la quale ha tre figli: India Rose, nata nel 2012, e i gemelli Tristan e Sasha nati nel marzo 2014. Il matrimonio della coppia è stato messo a dura prova negli ultimi anni, proprio a causa del successo di Thor e del conseguente aumentare degli impegni di Hemsworth in giro per il mondo. Nell'ultimo anno le riprese infatti hanno portato l'attore lontano da casa per mesi interi.

Pataky, nata a Madrid nel 1976 sotto al nome di Elsa Lafuente Medianu, nel corso della sua carriera ha recitato in oltre trenta film, tra cui il secondo capitolo di Manuale d'Amore, per la regia di Giovanni Veronesi. Tra i lavori più noti figura la partecipazione alla saga di Fast & Furious a partire dal capitolo 5 fino all'8 nel 2017, dove ha vestito i panni dell'agente Elena Neves.