spettacolo
video suggerito
video suggerito

Charlize Theron: “Ho scoperto il sesso occasionale a 50 anni, sono andata con un 26enne ed è stato fantastico”

Dopo una vita passata a fare la mamma single occupandosi dei figli Jackson e August, Charlize Theron a quasi cinquant’anni ha riscoperto la sua sessualità, che ora vive in modo più libero e consapevole. A raccontarlo è lei stessa in un’intervista: “Ho avuto solo tre incontri occasionali in tutta la mia vita. Avrei dovuto farlo di più a vent’anni”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
15 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo una vita passata a fare la mamma single occupandosi dei figli Jackson e August, Charlize Theron a quasi cinquant'anni ha riscoperto la sua sessualità, che ora vive in modo più libero e consapevole. A raccontarlo è lei stessa in un'intervista: "Ho avuto solo tre incontri occasionali in tutta la mia vita. Avrei dovuto farlo di più a vent'anni".

Charlize Theron e il sesso occasionale

Intervistata da Alex Cooper nel podcast Call Her Daddy, l'attrice ha ripercorso i momenti salienti della sua vita, dalla genitorialità alla riscoperta del sesso occasionale in età adulta. Una cosa che prima era lontana dal suo modo di pensare e, soprattutto, dal suo stile di vita: "Probabilmente, ho avuto solo tre incontri occasionali in tutta la mia vita. Avrei dovuto farlo di più a vent'anni", ha scherzato. Prima di confessare che di recente è stata a letto con un ragazzo di 26 anni: "È stato davvero incredibile ed è una cosa che non avevo mai fatto".

@callherdaddy

We love a one night stand enthusiast 👏

♬ original sound – Call Her Daddy

Theron ha poi spiegato di non aver mai preso in considerazione questo tipo di rapporti visto che ha avuto relazioni serie "dal momento in cui ho iniziato ad avere rapporti fino alla mia ultima relazione. Poi ho avuto i figli", ha detto. E ancora: "Quale madre single ha tempo per appuntamenti? Radersi, farsi la ceretta e truccarsi? Il mio pensiero è: ho due bambini da portare a scuola".

Leggi anche
Lutto per Brad Pitt, è morta la mamma Jane Etta: aveva 84 anni

La vita da mamma single e l'adozione dei figli Jackson e August

Charlize Theron ha adottato due bambini: Jackson, nel 2012, e August, nel 2015. Jackson, il suo primo figlio, è stato adottato quando aveva pochi mesi ed è nato nel 2012, mentre August è una bambina afroamericana adottata nel 2015. L'attrice non si è mai sposata, ma avuto relazioni importanti con Stephan Jenkins, Stuart Townsend e Sean Penn, ma non ha mai avuto figli con loro. La sua storia personale è stata segnata da eventi drammatici, come la morte del padre, che è stata riconosciuta come legittima difesa da parte della madre per proteggere lei e la sua famiglia, e il trauma dell'infanzia segnata dall'alcolismo del padre.

Interviste
15 CONDIVISIONI
Immagine
"Dai un voto da 1 a 10 alla figlia di Belén", Ema Stokholma riapre il delicato tema della gestione dei minori sui social
Come Belén ha risposto a chi l'accusava di esporre troppo la figlia sui social
L'opionione del presidente matrimonialisti: "È un errore mettere i minori sul web"
Ema Stokholma attacca Belen: "Lo fai solo per like, internet è pieno di uomini pericolosi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views