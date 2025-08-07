Charlize Theron: “Ho scoperto il sesso occasionale a 50 anni, sono andata con un 26enne ed è stato fantastico”

Dopo una vita passata a fare la mamma single occupandosi dei figli Jackson e August, Charlize Theron a quasi cinquant’anni ha riscoperto la sua sessualità, che ora vive in modo più libero e consapevole. A raccontarlo è lei stessa in un’intervista: “Ho avuto solo tre incontri occasionali in tutta la mia vita. Avrei dovuto farlo di più a vent’anni”.

Charlize Theron e il sesso occasionale

Intervistata da Alex Cooper nel podcast Call Her Daddy, l'attrice ha ripercorso i momenti salienti della sua vita, dalla genitorialità alla riscoperta del sesso occasionale in età adulta. Una cosa che prima era lontana dal suo modo di pensare e, soprattutto, dal suo stile di vita: "Probabilmente, ho avuto solo tre incontri occasionali in tutta la mia vita. Avrei dovuto farlo di più a vent'anni", ha scherzato. Prima di confessare che di recente è stata a letto con un ragazzo di 26 anni: "È stato davvero incredibile ed è una cosa che non avevo mai fatto".

Theron ha poi spiegato di non aver mai preso in considerazione questo tipo di rapporti visto che ha avuto relazioni serie "dal momento in cui ho iniziato ad avere rapporti fino alla mia ultima relazione. Poi ho avuto i figli", ha detto. E ancora: "Quale madre single ha tempo per appuntamenti? Radersi, farsi la ceretta e truccarsi? Il mio pensiero è: ho due bambini da portare a scuola".

La vita da mamma single e l'adozione dei figli Jackson e August

Charlize Theron ha adottato due bambini: Jackson, nel 2012, e August, nel 2015. Jackson, il suo primo figlio, è stato adottato quando aveva pochi mesi ed è nato nel 2012, mentre August è una bambina afroamericana adottata nel 2015. L'attrice non si è mai sposata, ma avuto relazioni importanti con Stephan Jenkins, Stuart Townsend e Sean Penn, ma non ha mai avuto figli con loro. La sua storia personale è stata segnata da eventi drammatici, come la morte del padre, che è stata riconosciuta come legittima difesa da parte della madre per proteggere lei e la sua famiglia, e il trauma dell'infanzia segnata dall'alcolismo del padre.