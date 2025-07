Sonia Grey: “Su OnlyFans non mostro solo le mie forme, c’è molto lavoro dietro. Mio figlio lavora con me”

L’ex di Striscia La Notizia, la showgirl Sonia Grey, racconta in un’intervista la sua nuova vita. Realizza video per OnlyFans, ma “Non mostro solo le mie forme, c’è molto lavoro dietro”. Suo figlio, Marco, lavora con lei: “È una vera e propria autoproduzione”.

L'ex volto di Striscia La Notizia Sonia Grey racconta la sua nuova vita in una lunga intervista. La showgirl era tra i volti più familiari del piccolo schermo, oggi è tra le Onlyfanser più conosciute del web. Al settimanale DiPiù ha spiegato che oggi vive a Dubai e si occupa di realizzare video per OnlyFans: suo figlio, Marco Santin, lavora con lei. "Giro anche dei video in cui parlo di sessualità. Non mostro solo le mie forme, c’è molto lavoro dietro", le parole.

La nuova vita di Sonia Grey

"Oggi mostro il mio corpo a pagamento. Ho una vita trasgressiva, libera da moralismi. Sono diventata una stella del web e ho anche cambiato il modo di apparire, di presentarmi al pubblico e so bene che molti si chiedono, "Ma è davvero Sonia Grey quella?". Così Sonia Grey ha descritto in poche parole come ha trasformato la sua vita dopo gli anni in tv. In un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù, ha spiegato: "Poso in modo sensuale, non c’è nulla di cui vergognarsi. Mostro un erotismo elegante, un po' come i calendari degli anni Duemila". Ricordando la sua carriera in tv, ha rivelato che dopo anni di successo la sua presenza nel piccolo schermo iniziò a rallentare. Diventò mamma di Marco, e "ho scelto di dedicarmi completamente a lui". Con la malattia del marito, Fabrizio Santin, morto nel 2016, si allontanò definitivamente: "Dopo un periodo di clausura e di tristezza, ho avuto la fortuna di incontrare il mio attuale compagno e ho ritrovato la voglia di vivere".

Cosa fa oggi Sonia Grey

Oggi la showgirl vive a Dubai con suo figlio che lavora con lei. I video che realizza per il suo canale OnlyFans, sono "una vera e propria autoproduzione": "Giro anche dei video in cui parlo di sessualità. Non mostro solo le mie forme, c’è molto lavoro dietro". E grazie al suo impegno sul web, guadagna "qualche decina di migliaia di euro al mese, ma la cosa più importante è che mi sento libera di vivere la mia vita come voglio", ha concluso. Le parole riportate da Leggo.it.