Sonia Grey: "Ho avuto una storia con Berlusconi. Oggi su OnlyFans guadagno decine di migliaia di euro" L'ex conduttrice di Unomattina ha cambiato radicalmente vita: si è trasferita a Bolzano, gestisce una farmacia con il compagno medico e su OnlyFans veste i panni di sexy professoressa: "Guadagno decine di migliaia di euro al mese".

A cura di Stefania Rocco

Un tempo era tra i volti più familiari della tv del mattino, ora è tra le più conosciute creator di OnlyFans italiane. Sonia Grey – all’anagrafe Maria Michela Mari – ha completamente riscritto il copione della sua esistenza. Lontana ormai da anni dagli studi Rai, si è reinventata online, dove oggi guadagna cifre da capogiro vendendo contenuti hot e video educativi sul sesso.

“Vendo fotografie in pose ammiccanti e video in cui interpreto una sexy dottoressa o una sexy professoressa che parla, in maniera scientifica, del sesso”, racconta in un’intervista rilasciata a Libero, “Guadagno qualche decina di migliaia di euro al mese”. A supportarla c’è un’intera squadra, composta anche dal figlio Marco e dalla sua fidanzata.

La nuova vita di Sonia Grey a Bolzano con il marito

La svolta è arrivata nel 2013, dopo oltre 5000 ore di diretta televisiva. “I contratti si abbassavano, il lavoro aveva perso adrenalina. Mi sono detta: bisogna cambiare”, spiega. Così ha raggiunto il compagno – un medico esperto di estetica e metabolismo – a Bolzano, dove oggi vive tra natura e silenzio: “Gestiamo insieme una farmacia, pratichiamo sport, e sei mesi all’anno li passiamo nella nostra villa a Dubai”, racconta. Ma la vera attività di punta è quella da content creator: “Li ho studiati, i social. Già negli ultimi anni di tv avevo capito che il futuro sarebbe stato lì”.

La storia segreta con Berlusconi: “Si è fatto da parte quando ho conosciuto mio marito”

Il passato televisivo di Sonia Grey è ricco di esperienze e aneddoti. Da “Striscia la Notizia” a “Unomattina”, passando per fiction e cinema, è stata per anni un volto amatissimo del piccolo schermo. Oggi, a distanza di tempo, svela anche un legame molto speciale con Silvio Berlusconi. “Mi ha sempre voluto bene, è stato importante per me”, dice, “Quando gli ho detto che avevo conosciuto il mio futuro marito si è fatto da parte, ha capito subito. Noi una coppia? Avevamo una storia e siamo stati insieme per un periodo, ma non ufficialmente”.

Le richieste dei fan e le chat private: “Alcune sono sedute psicologiche”

Su OnlyFans, Grey rivela di ricevere richieste di ogni genere: “Alcuni uomini col pene piccolo mi chiedono di insultarli per le dimensioni e sono disposti a pagare tantissimo”. Ma non c’è solo erotismo, anzi: “Altri mi scrivono per confidarsi e parlare dei loro problemi sentimentali o sessuali. Una specie di seduta psicologica”.