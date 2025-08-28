Le condizioni di salute di Bruce Willis, la moglie: “Il cervello lo sta abbandonando, a volte rivedo il suo sorriso”

Emma Heming ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del marito Bruce Willis. L’attore è affetto da demenza frontotemporale. La quarantasettenne si è commossa quando le è stato chiesto se riesca ancora a riconoscere suo marito.

Emma Heming ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del marito Bruce Willis. Nel 2023, l'attore ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale. La quarantasettenne ha dato alcuni aggiornamenti su Bruce Willis, ma ha parlato anche di quanto sia difficile per lei gestire questa situazione.

Le condizioni di salute di Bruce Willis

Emma Heming, in un'intervista rilasciata a Diane Sawyer per la ABC, ha dato alcuni aggiornamenti su Bruce Willis. Sono trascorsi circa due anni da quando l'attore ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale. La moglie, parlando delle condizioni di salute della star hollywoodiana, ha spiegato che fisicamente sta tutto sommato bene ed è attivo, ma "è solo il suo cervello che lo sta abbandonando". Quindi ha aggiunto che uno dei problemi principali è comunicare con lui: "Sta perdendo l'uso del linguaggio. Abbiamo imparato ad adattarci. Abbiamo trovato un modo diverso per comunicare con lui".

Il dolore della moglie: "A volte rivedo per un attimo quel luccichio nei suoi occhi"

Bruce Willis e Emma Heming sono diventati marito e moglie nel 2009. Dalla loro relazione sono nate due figlie: Mabel, che oggi ha tredici anni e Evelyn che ne ha 11. L'attore ha altre tre figlie, nate dal matrimonio con Demi Moore: Rumer, Scout e Tallulah. Inizialmente Emma Heming ha isolato l'intera famiglia, cercando di evitare stress inutili per suo marito. Poi ha compreso di non potere andare avanti così e ha preso "una delle decisioni più difficili" della sua vita. Trasferire il marito Bruce Willis in una casa separata dove riceve assistenza 24 ore su 24. Ovviamente, l'attore continua a essere circondato dalla famiglia. Fanno colazione e cenano insieme regolarmente: "Ci tiene la mano e noi lo baciamo e lo abbracciamo". Poi si è sciolta in lacrime quando le è stato chiesto se in quell'uomo riesca ancora a riconoscere suo marito:

