La moglie di Malcolm-Jamal Warner rompe il silenzio: “La sua eredità vivrà attraverso i bambini”

Tenisha Warner ha deciso di parlare per la prima volta dalla tragica scomparsa del marito Malcolm-Jamal Warner, indimenticabile attore che ha interpretato Theodore Huxtable nei Robinson, morto a luglio a 54 anni dopo essere annegato in una corrente marina in Costa Rica. Con un messaggio commovente, pubblicato sui social network, Tenisha Warner ha scritto: "Domani ricorre il nostro anniversario e il mio cuore è spalancato. Per la prima volta, sto condividendo uno scorcio dell'amore che ha dato inizio a tutto questo".

Le parole della moglie di Malcom-Jamal

Le sue parole rivelano quanto sia ancora vivo il ricordo del marito: "Riesco ancora a sentire la risata di mio marito, a sentire ancora come faceva spazio a ogni parte di me, a ogni lacrima, a ogni sogno." Ci saranno due progetti per onorare Malcolm-Jamal. Lo ha dichiarato proprio la moglie, che fino a ora aveva mantenuto un profilo riservato insieme alla loro figlia di 8 anni, ha scelto questo momento per annunciare come intende mantenere viva l'eredità del marito. "Oggi, in suo onore, mia figlia e io lanciamo River & Ember e apriamo ufficialmente la Warner Family Foundation. Insieme portiamo avanti l'eredità che mio marito e io avevamo iniziato", ha spiegato Tenisha, "quella che nutre la luce interiore dei bambini e dà ai giovani artisti la libertà di creare fuori dagli schemi."

Un amore che trasforma il dolore in speranza

La visione di Malcolm-Jamal, secondo la moglie, andava oltre il semplice intrattenimento: "Mio marito credeva profondamente nel prendersi cura non solo della luce interiore dei bambini, ma anche della nostra. Questo lavoro è la continuazione di quella presenza che incarnava". Nel suo messaggio, Tenisha ha dimostrato come il dolore possa trasformarsi in qualcosa di costruttivo: "Questo è amore, che continua a muoversi. Continua a creare. Continua a portarci avanti." Il messaggio si conclude con parole poetiche che racchiudono l'essenza del loro amore: "Al fiume che ci ha portato. Alla brace che non si spegne mai. Il tuo amore è stata la prima storia che ho sempre voluto continuare a raccontare."