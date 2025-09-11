Tensione a La volta buona, Caterina Balivo interrompe Flavia Vento: “Scherzo sempre con te, ma ora sono seria”

Ospite di La volta buona oggi Flavia Vento che ha criticato la decisione di Emma Heming di trasferire Bruce Willis in una casa di cura per i problemi di salute di cui soffre. “Lo ha mandato via di casa perché è malato”, le parole che hanno costretto Caterina Balivo a intervenire. “No Flavia, lo sai che con te scherzo sempre ma ora sono seria”.

Durante la puntata di La volta buona oggi, giovedì 11 settembre, si è scatenato un momento di tensione tra Caterina Balivo e Flavia Vento quando quest'ultima, ospite in studio, è stata invitata a raccontare il suo flirt avuto a fine anni '90 con Bruce Willis. L'attore di Hollywood è ormai lontano dalle luci dei riflettori dopo il peggioramento della demenza frontotemporale di cui soffre e la malattia ha costretto Emma Heming, sua moglie, a trasferirlo in un'abitazione diversa da quella in cui risiede la famiglia, per permettergli le giuste cure e un'attenta assistenza. Flavia Vento ha avuto da ridire sulla decisione presa, ma Caterina Balivo e i presenti in studio l'hanno immediatamente ripresa: "Con te scherzo sempre, ma ora facciamo i seri", le parole della conduttrice.

Le parole di Flavia Vento su Bruce Willis

Flavia Vento doveva raccontare i dettagli del flirt avuto con Bruce Willis a fine anni '90, ma il suo discorso è iniziato con parole di disapprovazione nei confronti di Emma Heming, moglie dell'attore, che ha deciso di trasferirlo in una casa in cui è seguito da un team di badanti specializzati che lo assistono 24 ore al giorno, visto il peggioramento delle sue condizioni di salute. "Ci sono rimasta male quando ho saputo che la moglie lo ha mandato via di casa perché è malato. L'ha detto lei, che lo hanno messo in una struttura" ha dichiarato la Vento prima di essere subito interrotta. Caterina Balivo ha così dichiarato: "No Flavia, lo sai che con te scherzo sempre ma ora sono seria. Lui non sta bene, ha la demenza senile, ha bisogno di essere seguito in una struttura sanitaria. Non è stato mandato via di casa". "Si, io ho letto così" ha continuato la Vento, trovando in disaccordo anche le altre ospiti Matilde Brandi e Patrizia Rossetti. Allora, la Balivo, per sdrammatizzare, ha aggiunto: "Vedi che dovevamo fermarci a Enrique Inglesias". "Io non detto niente, non mi sono inventata niente", ha concluso la showgirl.

Il flirt avuto a fine anni '90

Flavia Vento ne parlò a Belve, programma di cui fu ospite l'anno scorso, del suo flirt con Bruce Willis avuto a fine anni '90. "Era il '99 quando l'ho conosciuto a Roma. Mi è saltato addosso appena mi ha vista. Abbiamo passato tre giorni molto belli insieme" raccontò la showgirl sulla brevissima liason avuta con l'attore.