Chi sono i figli di Isabella Rossellini: Elettra Ingrid e Roberto

Isabella Rossellini è madre di Elettra Ingrid e di Roberto Ingmar. La primogenita è nata dall’amore tra l’attrice e il secondo marito Jon Wiedemann. Ha 42 anni e lavora nella fattoria di famiglia, dopo un passato da modella. Nel 1993 invece ha adottato il secondogenito, che oggi è fotografo e modello.

Isabella Rossellini con i figli Elettra e Roberto Ingmar

Nel corso della sua vita Isabella Rossellini si è sposata due volte, la prima con il noto regista Martin Scorsese. Il loro amore durò però solamente pochi anni e, dopo essere diventati marito e moglie nel 1979, divorziarono nel 1982. L'attrice si sposò poi una seconda volta con Jon Wiedemann, modello di professione, con cui ebbe la sua prima figlia Elettra. La donna ha oggi 42 anni e lavora nella fattoria di famiglia con la madre a Long Island. Rossellini è anche madre di un secondo figlio, Roberto Ingmar, che ha adottato nel 1993 e che oggi lavora come modello e fotografo negli Stati Uniti.

Chi è Elettra Ingrid Wiedemann, la prima figlia di Isabella Rossellini

Elettra Ingrid Wiedemann

Dal secondo matrimonio con il modello Jon Wiedemann, Isabella Rossellini ha avuto la sua prima figlia. Elettra Ingrid è nata nel 1983 a New York e oggi ha 42 anni. Dopo aver iniziato una carriera come modella, lavorando per noti brand e riviste, ha deciso di cambiare completamente vita e dedicarsi ad altri progetti.. Oggi è lei ad occuparsi della Mama Farm, la fattoria di famiglia a Long Island, fondata dalla madre e nella quale il fratello Roberto si è sposato. Ha anche una particolare attenzione nei confronti della sostenibilità, sia ambientale che alimentare. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata con Caleb Lane ed è mamma del piccolo Ronin.

Chi è Roberto Ingmar Rossellini, il figlio dell’attrice è un modello e fotografo

Roberto Ingmar Rossellini

Roberto Ingmar è il secondo figlio di Isabella Rossellini. L'attrice l'ha adottato nel 1993, anno in cui è nato, quando era una madre single e desiderava allargare la famiglia dopo la nascita della primogenita Elettra. Oggi ha 32 anni e vive negli Stati Uniti, dove lavora come modello, fotografo e designer. Nel settembre 2024 è convolato a nozze con la fidanzata Kirsten Tanjucto dopo 10 anni d'amore nella fattoria Mama Farm, gestita dalla madre e dalla sorella.