Il figlio di Isabella Rossellini si è sposato, le foto delle nozze di Roberto e Kirsten in fattoria Roberto Rossellini si è sposato. Il figlio della nota attrice Isabella, adottato nel 1993, è convolato a nozze con Kirsten Tanjucto dopo 10 anni d'amore. Per le nozze la scelta della location è ricaduta sulla fattoria di famiglia, gestita dalla primogenita di Rossellini.

A cura di Elisabetta Murina

Roberto Rossellini si è sposato. Il figlio della nota attrice Isabella è convolato a nozze con la fidanzata Kirsten Tanjucto dopo 10 anni d'amore. Le nozze si sono svolte lo scorso 18 settembre, ma la mamma dello sposo ha pubblicato solo ora alcuni scatti del loro grande giorno. La location scelta è stata la fattoria in campagna a Brookhaven, di proprietà della primogenita dell'attrice.

Le nozze di Roberto Rossellini in fattoria

"Mio figlio Roberto e la sua Kirsten si sono appena sposati nella nostra fattoria", ha scritto Isabella Rossellini su Instagram nell'annunciare le nozze del figlio. La coppia è in realtà convolata a nozze lo scorso 18 settembre nella Mama Farm, la fattoria gestita dalla primogenita dell'attrice Elettra Wiedermann, che si trova a Brookhaven a New York ed è specializzata nel promuovere la conservazione e la biodiversità. Una ‘fiaba bucolica' per la coppia, unita da un amore lungo oltre 10 anni. Nella vita, Rossellini è fotografo e modello e lavora a New York. L'attrice lo ha adottato nel 1993 da single e lo considera suo figlio a tutti gli effetti, come aveva più volte raccontato.