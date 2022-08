Chi è Valentina Salvagno, fidanzata di Francesco Centorame e madre di suo figlio Classe 1989, Valentina Salvagno è la compagna dell’attore di Skam Francesco Centorame. La coppia ha un figlio. Nel passato della 33enne, anche la partecipazione a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Lucas Peracchi.

Valentina Salvagno, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fondatrice di un'associazione culturale, è la compagna dell'attore Francesco Centorame, noto per il ruolo di Elia Santini nella serie Skam, disponibile su Netflix. La coppia, che non ama condividere pubblicamente troppi dettagli sulla loro relazione, ha un figlio.

Valentina Salvagno, da Uomini e Donne ai corsi di formazione artistica

Classe 1989, Valentina Salvagno è originaria di Venezia, ma vive a Roma. Si è fatta conoscere dal pubblico di Canale5 nel 2015, partecipando al programma condotto da Maria De Filippi "Uomini e Donne". Era tra le corteggiatrici di Lucas Peracchi. Dopo l'esperienza televisiva, la trentatreenne ha lavorato come attrice, poi ha fondato la Futura Interdisciplinary View, un'associazione composta da professionisti dell’arte e della cultura, che – tra le altre cose – si occupa di organizzare eventi culturali e tenere dei corsi che possano formare nuovi artisti.

Valentina Salvagno e Francesco Centorame hanno un figlio

Quando si parla della storia d'amore tra Valentina Salvagno e Francesco Centorame, la parola d'ordine è riservatezza. I due preferiscono tenere privato il loro rapporto e, solo di rado, uno sprazzo della loro relazione fa capolino sui social. La vigilia di Natale del 2020, Valentina Salvagno ha annunciato la nascita del loro bambino, con una foto che ritraeva la manina del piccolo sulla sua: "Il regalo mio più grande". Qualche mese più tardi, ha condiviso alcuni scatti del periodo della gravidanza, infine una dedica per il suo compagno: