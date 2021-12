Chi è Riccardo Nicoletti, musicista e compagno di Francesca Ferragni Riccardo Nicoletti è il compagno di Francesca Ferragni, i due stanno insieme dal 2009 e hanno annunciato che presto diventeranno genitori.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Ferragni, la sorella non influencer della ben nota Chiara, vive da anni una bellissima storia d'amore con Riccardo Nicoletti. I due stanno insieme dal 2009, e hanno da poco annunciato che diventeranno presto genitori. Sono una coppia davvero affiatata, come dimostrano i vari scatti pubblicati anche sui social da entrambi, e da storico fidanzato Riccardo appare anche nella serie The Ferragnez. Ma proviamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Riccardo Nicoletti e che lavoro fa nella vita

Nato a Cremona il 17 settembre 1981, Riccardo Nicoletti, ha compiuto 40 anni solamente qualche mese fa. Appassionato di musica, è infatti il chitarrista di due band gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, ma si occupa anche di una società, la LPS Electronics, di cui è responsabile organizzativo.

Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni

La storia d'amore con Francesca Ferragni, presto saranno genitori

La storia d'amore con la maggiore delle sorelle Ferragni è sbocciata nel 2009. I due si sono conosciuti a Cremona e, già innamoratissimi, sono andati a vivere insieme dopo poco tempo, spostandosi a Milano, ma senza mai lasciare definitivamente Cremona che è la loro città natale. Sui social hanno sempre mostrato svariati momenti insieme, da scambi di tenerezze a viaggi, sia da soli che in compagnia delle altre sorelle. La coppi ha anche un cane, Gabri, che compare anche in alcuni scatti e da cui si separano di rado. Intanto la loro famiglia si sta pian piano allargando, da poco infatti hanno annunciato che diventeranno genitori, pubblicando su Instagram una foto in cui si intravedono le prime rotondità della gravidanza: "Non solo panettoni" ha scritto la dentista, alludendo al fatto che in queste festività natalizie è più facile concedersi qualche pasto in più e annunciando così di essere in dolce attesa.